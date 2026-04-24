Veľká návšteva na obzore! Nemecký kancelár príde na Slovensko, oznámil Fico

BRATISLAVA/NIKÓZIA - Nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz by mal navštíviť Slovensko do konca mája, oznámil v piatok na neformálnom samite EÚ v cyperskej Nikózii predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Presný termín neuviedol, informuje osobitný spravodajca TASR.
Fico zdôraznil, že s nemeckým kancelárom má na viaceré témy vrátane automobilového priemyslu podobné názory. Oznámenie návštevy označil za veľmi dôležité pre bilaterálne vzťahy, ako aj celú Európsku úniu.
Slovenský premiér telefonoval s Merzom v januári. Vtedy vyjadril nádej, že nemecký kancelár čoskoro príde na Slovensko. Na Slovensku podľa Fica pôsobí niekoľko stoviek nemeckých firiem a slovenská ekonomika je vzhľadom na obrovskú koncentráciu výroby áut osobitne závislá od hospodárskeho vývoja v Nemecku.