Nové DETAILY smrteľnej čelnej zrážky na Záhorí: Desivé zistenia polície, MRAZIVÉ FOTO z miesta nehody!

SENICA - V nedeľu (19. 4.) popoludní došlo v okrese Senica k smrteľnej čelnej zrážke. O život prišli dve osoby, ďalšia skončila v nemocnici. Trnavská krajská polícia zverejnila nové detaily k nehode a začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.
Polícia naďalej vyšetruje včerajšiu tragickú dopravnú nehodu, ktorá sa stala v poobedných hodinách na ceste č. III/1140 medzi obcami Kuklov a Borský Svätý Jur v okrese Senica. "Podľa predbežných informácií mal vodič vozidla zn. VW Passat za doposiaľ nezistených okolností predchádzať iné vozidlo, pričom s vozidlom prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s vozidlom zn. Škoda Fabia," približuje okolnosti nehody.
Nehoda si podľa slov polície vyžiadala život 28-ročného vodiča vozidla Volkswagen a 30-ročnej spolujazdkyne z druhého vozidla. 33-ročný vodič Škody utrpel zranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice. Cesta bola po nehode úplne uzavretá.
"Vykonanou lustráciou bolo zistené, že 28-ročný vodič, ktorý predbiehal, nebol v čase jazdy držiteľom vodičského oprávnenia. Okresný vyšetrovateľ vedie v tejto súvislosti trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia," informuje polícka s tým, že všetky okolnosti, za ktorých k tragickej zrážke došlo, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého skúmania.
Polícia zároveň apeluje na vodičov, aby nepreceňovali svoje schopnosti, dodržiavali pravidlá cestnej premávky a sadali za volant len v prípade, ak na to spĺňajú všetky zákonné podmienky.