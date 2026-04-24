Slovenská škola v slzách a zdrvení motorkári: Osudná jazda obľúbeného Ladislava (†49), kamionista mu nedal prednosť!

DVORY NAD ŽITAVOU – Cesty južného Slovenska sa stali dejiskom ďalšej zdrvujúcej tragédie. 49-ročný Ladislav, obľúbený motorkár a dlhoročný podporovateľ miestnej školy, zahynul pri desivej zrážke s kamiónom. Kým polícia vyšetruje mieru zavinenia, jeho priatelia a kolegovia neskrývajú obrovský žiaľ.
Tragická nehoda sa odohrala v stredu popoludní na ceste z Nových Zámkov v smere do obce Dvory nad Žitavou. Podľa predbežných informácií od polície vodič kamióna značky Volvo pravdepodobne nedal prednosť 49-ročnému motocyklistovi.
Nasledovala brutálna zrážka, po ktorej Ladislavov stroj okamžite zachvátili plamene. Hoci záchranné zložky dorazili na miesto v krátkom čase, Ladislav utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Vodič kamióna mal dychovú skúšku na alkohol negatívnu, u zosnulého motocyklistu bude prítomnosť alkoholu zisťovaná pri pitve.
Škola stratila veľkého človeka
Správa o Ladislavovej smrti hlboko zasiahla nielen jeho rodinu, ale aj celú komunitu v Dvoroch nad Žitavou. Základná škola v obci, ktorej bol dlhoročným priateľom a podporovateľom, mu venovala dojemný odkaz. „Jeho ochota, srdečnosť a ľudskosť zanechali nezmazateľnú stopu v životoch nás všetkých. Pomáhal s veľkým srdcom,“ uviedlo vedenie školy.
Ešte pred týždňom Ladislav aktívne riešil technické vylepšenia v školskom areáli a plánoval budúcnosť. Jeho kolega Jozef na sociálnej sieti pripomenul, že Ladislav žil naplno a jeho náhly odchod zanechal v obci prázdne miesto.
Posledná jazda s burácaním motorov
Ladislav bol telom aj dušou motorkár, a preto sa na pondelok v komunite motorkárov organizuje veľká rozlúčková jazda. „Príďte na svojich motorkách, nech ho spoločne odprevadíme tak, ako by si zaslúžil – s burácaním motorov a úctou v srdci,“ znie výzva. Rozlúčka sa začne o 13:00 vo Dvoroch nad Žitavou. Priatelia sľubujú, že jeho posledná jazda bude dôstojná a silná, presne taká, aký bol aj Ladislav.