Hororová nehoda na koľajniciach! Diaľkový spoj narazil do stojaceho vlaku: Z trosiek vyťahovali mŕtvych

JAKARTA - Najmenej štyria ľudia prišli v pondelok o život pri zrážke dvoch vlakov v stanici v meste Bekasi ležiacom neďaleko indonézskej metropoly Jakarta. Desiatky ďalších osôb utrpeli zranenia a niekoľko cestujúcich zostalo uväznených v troskách zdemolovaného vozňa. Informovali o tom agentúry AFP a AP s odvolaním sa na miestnych predstaviteľov.
Štátna železničná spoločnosť PT Kereta Api Indonesia vo vyhlásení uviedla, že do nemocníc previezli na ošetrenie približne 38 cestujúcich. Diaľkový vlak Argo Bromo Anggrek pri nehode narazil do zadného vozňa prímestského vlaku, ktorý stál na stanici v Bekasi. Išlo o vozeň vyhradený výlučne pre ženy - v Indonézii je to bežné opatrenie zamerané na zamedzenie ich obťažovaniu. Záchranári sa z tohto vozňa pokúšali vyslobodiť piatich pasažierov, ktorí v ňom zostali zakliesnení.
V diaľkovom vlaku sa nachádzalo 240 cestujúcich, podľa úradov sú všetci v poriadku. Príčinu nehody vyšetruje polícia. Štátny železničný dopravca sa zákazníkom za nehodu ospravedlnil.
Železničná sieť v Indonézii je zastaraná a nehody sú tam pomerne časté, konštatuje AP. V januári 2024 si kolízia dvoch vlakov v provincii Západná Jáva vyžiadala najmenej štyri obete. V októbri 2013 narazil osobný vlak do minibusu na nechránenom priecestí v Západnej Jáve, pričom zahynulo 13 ľudí. V roku 2010 v provincii Stredná Jáva vrazil vlak idúci z Jakarty do zadnej časti stojacej súpravy. Táto nehoda si vyžiadala 36 životov.