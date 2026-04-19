Podozrivá detská výživa má dohru: Predajňu v Dunajskej Strede čakajú kontroly hygienikov

BRATISLAVA - Úrady verejného zdravotníctva v SR v plnej miere spolupracujú s políciou v prípade podozrivej detskej výživy, ktorá mala byť kontaminovaná a ktorú zaistila polícia v predajni v Dunajskej Strede. Hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová nariadila kontroly v dotknutej predajni a v centrále uvedeného obchodného reťazca, zamerané na vybrané výrobky detskej výživy HiPP, na základe doteraz poskytnutých informácií od polície. Informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.
„Úrad verejného zdravotníctva SR prostredníctvom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, ako kontaktného bodu pre systém vzájomnej spolupráce členských štátov EÚ (tzv. AAC systém), požiadal kontrolné orgány v Českej republike o distribučný zoznam predmetných výrobkov, ako aj o ďalšie informácie zo strany prevádzkovateľa potravinárskeho podniku,“ uviedla Račková. ÚVZ upozorňuje spotrebiteľov, aby venovali zvýšenú pozornosť informáciám o predmetných výrobkoch a boli obozretní pri nakupovaní v kamenných predajniach aj cez internet, na Slovensku aj v zahraničí.
„Ak zistíte, že výrobok javí známky porušenia obalu či viečka a pôsobí, že už bol otvorený, prípadne chýba zvuk cvaknutia pri otváraní alebo výrobok má neobvyklý či skazený zápach, takýto výrobok nekonzumujte,“ odporúča ÚVZ. Zároveň ľuďom radí, aby takýto výrobok odložili bokom od ostatných potravín a zabezpečili, aby k nemu nemali prístup ďalší členovia domácnosti. „Následne si dôkladne umyte ruky mydlom a vodou. V prípade podozrenia kontaktujte políciu alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva,“ dodal ÚVZ.
Rakúska polícia v sobotu (18. 4.) večer varovala pred dojčenskou výživou značky HiPP, v ktorej sa môžu nachádzať jedovaté prísady. Značka ešte v piatok (17. 4.) oznámila stiahnutie výrobku v supermarketoch SPAR v Rakúsku pre možnosť, že do jej pyré s príchuťou mrkva so zemiakmi bola pridaná „nebezpečná látka“. V rámci vyšetrovania boli podľa rakúskej polície zaistené poháre tejto značky v Rakúsku, Českej republike a na Slovensku. Slovenská polícia v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce obdržala informáciu o možnej kontaminácii určitej šarže výrobkov detskej výživy. Podozrivú detskú výživu, ktorá mala byť kontaminovaná, zaistila v predajni v Dunajskej Strede a odovzdala ju na odborné preskúmanie.