Smutný deň vo Francúzsku! Vo veku 93 rokov zomrela bývalá prvá dáma

PARÍŽ - Vo veku 93 rokov v piatok zomrela vdova po bývalom francúzskom prezidentovi Jacquesovi Chiracovi. Bernadette navždy odišla „pokojne, obklopená svojou rodinou,“ uviedla dcéra Claude s tým, že jej matka ešte 18. mája oslávila narodeniny. Informuje správa agentúry AFP.
Bernadette Chiracová bola často v tieni svojho charizmatického manžela, ktorý bol prezidentom v rokoch 1995 až 2007 a počas svojho funkčného obdobia sa preslávil odporom voči invázii USA a Veľkej Británie do Iraku. Zomrel v roku 2019.
Chiracová bola jedinou francúzskou prvou dámou
Chiracová bola jedinou francúzskou prvou dámou, ktorá zastávala aj politickú funkciu, keď bola v zastupiteľstve departementu Corrèze v rokoch 1979 až 2015. Denník Le Monde o nej napísal, že bola predovšetkým žena so silným charakterom, ktorá rada citovala biblické slová: „Nik nevie ani dňa, ani hodiny.“ Katolícky filozof a jeden z jej priateľov Jean Guitton, ju vnímal ako poslednú francúzsku kráľovnú.