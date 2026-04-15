Naď uverejnil ŠOKUJÚCI záber pred protestmi: Muž vytiahol zbraň, spomínal Cintulu!

BRATISLAVA - Napätá atmosféra v slovenskej spoločnosti sa pred ohlásenými protestmi vyostrila a opäť dochádza k nebezpečným incidentom na sociálnych sieťach. Polícia aktuálne preveruje príspevok muža, ktorý zverejnil fotografiu zbrane spolu s menami popredných opozičných politikov a priamym odkazom na atentátnika z Handlovej. Zatiaľ čo opozícia hovorí o priamom vyhrážaní sa smrťou, autor príspevku prišiel s vysvetlením, ktoré mnohých prekvapí.
Vlna nespokojnosti so zrušením voľby zo zahraničia vyhnala v utorok ľudí do ulíc. Ešte pred začiatkom zhromaždení však verejný priestor rozvíril príspevok, ktorý prekročil hranice bežnej politickej kritiky. Líder mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslav Naď upozornil na status, v ktorom figurovala fotografia vzduchovky a spomínali sa mená ako Michal Šimečka či Branislav Gröhling.
Autor v popise otvorene naznačoval násilný čin, pričom použil mrazivú formuláciu v zmysle: „skúsim to ako Cintula“. Jaroslav Naď na stredajšej tlačovej konferencii neskrýval rozhorčenie a zdôraznil, že nejde o žiadny mladícky nerozvážny čin. Podľa jeho slov má byť autorom Ján Púček, bývalý mestský poslanec a kandidát na primátora Žiliny.
„Je to človek, ktorý kandidoval za primátora Žiliny a je v dôchodkovom veku. To nie je žiaden adolescent,“ povedal na stredajšej (15.4.) tlačovej konferencii Naď, podľa ktorého ide o priamy dôkaz nebezpečnej radikalizácie.
Bizarná obhajoba
Samotný autor kontroverzného príspevku však vinu odmieta a tvrdí, že celá situácia vznikla nešťastnou náhodou a zlým pochopením. Pre TV JOJ uviedol, že fotografia zbrane mala pôvodne úplne iný účel a text o opozičných politikoch sa k nej dostal omylom pri písaní iného článku.
„Môj príspevok bol zle pochopený. Ja som bol pripravený použiť vzduchovku na líšku, ktorá mi vydlávila kurčatá,“ tvrdí muž s tým, že politikom sa v skutočnosti vyhrážať nechcel, hoci o nich hovorí hanlivo. „Písal som aj ďalšie články o týchto dementoch,“ dodal. Svoju obhajobu stavia na tom, že s políciou už má skúsenosti a do problémov sa dostať nechcel.
„Vyhrážky v žiadnom prípade nie. Každá vyhrážka by bola pre mňa nepríjemnosťou. Zažil som to, pretože mňa už v podstate stíhali pre extrémizmus, bolo to zrušené, stíhali ma pre podvody, bolo to zrušené. Viem, čo je vyhrážka, takže absolútne vylúčené,“ uzavrel autor statusu.
Polícia sa prípadom zaoberá
Napriek vysvetleniu o útoku na líšku berú kompetentné orgány situáciu vážne. Jaroslav Naď potvrdil, že celú vec už má v pozornosti protiextremistický odbor. „Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline sa uvedeným prípadom zaoberá. Prípad si prevzal vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie v tejto chvíli nebudeme poskytovať bližšie informácie,“ uviedla pre Topky policajná hovorkyňa Daniela Kocková.