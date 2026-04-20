Rodičia, pozor! Máte 8. mája nárok na OŠETROVNÉ? Jednoznačná ODPOVEĎ Sociálnej poisťovne

BRATISLAVA - S blížiacim sa 8. májom upozorňuje Sociálna poisťovňa (SP) rodičov, že v prípade uzavretia školy z rozhodnutia riaditeľa môžu na tento deň čerpať ošetrovné na dieťa. Žiadosť si rodič vytlačí z webu Sociálnej poisťovne a potvrdzuje ju škola, nie pediater. Informuje o tom hovorca SP Martin Kontúr.
Na Slovensku sa tento rok spája 8. máj s nezvyčajnou mierou chaosu a nejasností. Vláda totiž zrušila jeho status dňa pracovného pokoja, no príslušné úpravy v Zákonníku práce neurobila. Kým najskôr hovorilo ministerstvo práce o chybe, ktorú napravia, pred niekoľkými týždňami vyhlásil premiér Robert Fico (Smer-SD), že išlo o zámer. 8. máj tak ostáva sviatkom, no nie je deň pracovného pokoja. V praxi to znamená, že zamestnávateľ môže zamestnancovi nariadiť prácu presne tak isto, ako v ktorýkoľvek iný pondelok či piatok. Ak chce mať zamestnanec voľno, musí si vziať dovolenku. S touto nezvyčajnou zmenou sa tak budú musieť popasovať obe pracovné strany.
Jednoznačné stanovisko s týmto dňom ale prináša Sociálna poisťovňa. Tá informuje poistencov, že v súvislosti s blížiacim sa sviatkom 8. mája (Deň víťazstva nad fašizmom) je možné využiť dávku ošetrovné na dieťa v prípade, ak je škola alebo predškolské zariadenie zatvorené z rozhodnutia riaditeľa.
Pripomína, že dávku ošetrovné na deň 8. mája 2026 v prípade uzavretia školy je možné čerpať na dieťa do veku 11 rokov, respektíve do 18 rokov v prípade dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa. "Tlačivo rodičovi nepotvrdzuje lekár, ale škola, ktorá je povinná rodičovi potvrdiť svoje uzatvorenie. Výška dávky ošetrovné je 55 % z denného vymeriavacieho základu poistenca, teda z jeho hrubej dennej mzdy," približuje Kontúr.
Ako požiadať o dávku
- Tlačivo si stiahnite na webe Sociálnej poisťovne „Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy, predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb“
- Tlačivo vyplňte a nechajte si ho potvrdiť školou.
- Ak ste zamestnanec, žiadosť dajte potvrdiť aj svojmu zamestnávateľovi.
- Podpísanú žiadosť pošlite pobočke Sociálnej poisťovne - osobne v príslušnej pobočke, poštou alebo cez slovensko.sk.
Hovorca SP upozorňuje, že nárok na dávku ošetrovné si po splnení podmienok môžu uplatniť napríklad aj starí rodičia. "Zoznam ďalších rodinných príslušníkov, ktorí dávku môžu využiť spolu s podmienkami pre priznanie dávky, nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne," konštatuje na záver Kontúr.