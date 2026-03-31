Veľký PREHĽAD otváracích hodín cez Veľkú noc: POZOR na upravené časy, TU nakúpite NONSTOP! Odlišný Veľkonočný pondelok

BRATISLAVA - Veľkonočné sviatky sú už za rohom a a keďže k nim patrí aj hodovanie s rodinou, treba myslieť aj na nákupy. My sme u obľúbených obchodných reťazcov zisťovali, ako budú mať otvorené prevádzky počas Veľkej noci a kedy u nich, naopak, nenakúpite. Na Veľkonočný pondelok nebude aj napriek legislatívne otvorené všade. Dva obchodné reťazce ale umožňujú nakupovať nonstop, aj počas dní pracovného pokoja.

Tesco

V režime bežných otváracích hodín budú predajne aj čerpacie stanice Tesco otvorené celý predveľkonočný týždeň až do štvrtka 2. apríla 2026. "Počas veľkonočných sviatkov - v piatok 3. apríla 2026 a v nedeľu 5. apríla 2026 - budú Tesco supermarkety a hypermarkety spolu s prevádzkami Expres a čerpacími stanicami zatvorené. Funkčné budú však v nedeľu samoobslužné tankomaty na čerpacích staniciach Tesca," informuje Topky.sk Mária Zerzanová, PR manager Tesco Stores SK.

Dodáva, že zákazníci si budú môcť doplniť zásoby vo všetkých 182 predajniach Tesco na Slovensku v sobotu (4. 4.) v bežných otváracích hodinách. K dispozícii budú aj služby Tesco Online nákupy a Klikni&Vyzdvihni. Nakúpiť si zákazníci budú mocť v Tesco aj v pondelok (6. 4.) "Počas Veľkonočného pondelka 6. apríla 2026 budú všetky naše predajne a čerpacie stanice otvorené. V tento deň budú k dispozícii aj služby Tesco Online nákupy a Klikni&Vyzdvihni," konštatuje na záver Zerzanová.

Kaufland

Ani predajne Kaufland nebudú počas Veľkého piatka (3. 4.) a Veľkonočnej nedele (5. 4.) otvorené. Spoločnosť ale pristúpila v stredu (1. 4.), na Zelený štvrtok (2. 4.) a Bielu sobotu (4. 4.) k predĺženiu otváracích hodín a to pol hodinu pred a pol hodinu po bežných otváracích hodinách. Počas Veľkonočného pondelka budú obchody Kaufland v skrátenom režime, otvorené budú od 10.00 h do 18.00 h. Odlišná otváracia doba platí v predajniach nachádzajúcich sa v nákupných centrách Bratislava Avion a Bratislava Danubia kvôli obmedzeniam správcu budovy, v ktorej sa nachádzajú. 

"Otváracia doba pre jednotlivé predajne je dostupná aj na našej webstránke kaufland.sk ako aj v aplikácii Kaufland," informuje Nikoleta Lörincová.

Lidl

Obchodný reťazec Lidl predlžuje otváracie hodiny počas Zeleného štvrtka a Bielej soboty, kedy otvorí brány pobočiek o pol hodinu skôr a zatvorí o pol hodinu neskôr, ako sú bežné otváracie hodiny. Na Veľkonočný pondelok pristúpil k úprave otváracích hodín, zákazníci nakúpia od 09:00 h do 18.00 h.  Cez Veľký Piatok a Veľkonočnú nedeľu v obchodoch Lidl nikto nenakúpi, predajne budú zatvorené.

"Otváracia doba sa líši pre predajne: Bratislava - Trenčianska, Nivy centrum, OC Danubia a Vajnorská, Nitra Dolnočermánska, Senec, Ružomberok, Nová Dubnica, Ilava, Košice – Hlavná, Moldavská, Staničné, Trenčín - Laugaricio. Otváracie časy pre konkrétne predajne nájdu zákazníci v Lidl Plus aplikácii a aj na našom webe lidl.sk," približuje hovorkyňa Adriana Maštalircová.

Billa

Tradičné supermarkety obchodného reťazca Billa budú cez Veľký piatok a Veľkonočnú nedeľu zatvorené. Počas Veľkonočného pondelku platia rozličné otváracie hodiny, väčšinou však budú obchody otvorené ako počas nedeľe. V tento deň vôbec nenakúpite iba v štyroch predajniach.

Billa umožňuje nakúpiť aj cez sviatky, teda cez dni, kedy sú bežné obchody zatvorené. "Už 65 predajní VIVA BILLA na čerpacích staniciach OMV je zákazníkom k dispozícii po celom Slovensku. Otvorené 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku, vrátane celých veľkonočných sviatkov a dní, keď sú ostatné obchody zo zákona zatvorené," informuje hovorca spoločnosti Billa Marek Kravjar. Dodáva, že zákazníci tam vedia nakúpiť čerstvé pečivo, ovocie a zeleninu, chladiaci a mliečny sortiment, sladkosti a rýchle občerstvenie, ale aj šunky, salámy a trvanlivé potraviny.

Podľa Kravjara aj tento rok supermarkety BILLA prispôsobujú otváracie hodiny potrebám svojho zákazníctva. Celý nákup z BILLA si okrem klasického nákupu môžu jednoducho a pohodlne objednať online a kuriéri donáškových služieb aplikácií Wolt a Bolt im ich prinesú až k dverám.

Coop Jednota

Jednotlivé regionálne spotrebné družstvá systému COOP Jednota pristúpia počas veľkonočných sviatkov k individuálnej úprave otváracích hodín v súlade s platnou legislatívou. "Otvárací čas jednotlivých predajní COOP Jednota sa líši podľa regiónu a formátu predajne. Zákazníkom odporúčame sledovať oznamy o upravených otváracích hodinách počas veľkonočných sviatkov na predajniach vo svojom regióne a na web stránkach jednotlivých spotrebných družstiev," informovala v mene COOP Jednoty Adriana Maštalircová.

"Vzhľadom na ostatné legislatívne zmeny, platné od 1. 11. 2025, je maloobchodný predaj počas Veľkonočného pondelka (6. 4.) povolený. Predajne siete COOP Jednota budú zatvorené s výnimkou - 8 predajní COOP Jednoty Liptovský Mikuláš v okrese L. Mikuláš a Ružomberok (mestské a turistické PJ) a 1 predajne Tempo SUPERMARKET COOP Jednoty Žilina, ktorá je v OC MAX.)," približuje Maštalircová.

Obchodný reťazec ale ponúka automatizované predajne COOP Jednota 24/7, ktoré sú pre zákazníkov otvorené NONSTOP 24 hodín 7 dní v týždni, aj počas sviatkov. Aktuálne je pre zákazníkov k dispozícii 30 automatizovaných predajní po celom Slovensku a to v Šalgočke, Šali, Nových Zámkoch, Handlovej, Rabči, Senici, Prievidzi, Šuranoch, Sládkovičove, Námestove, Hruštíne, Nitre, Veľkom Kýre, Krupine, Bobrove, Liptovskom Mikuláši (2 predajne), Horných Salibách, Lokci, Zvolene, Oravskej Jasenici, Banskej Bystrici, Gáni, Dobrej Nive, Prešove (2 predajne), Oravskej Lesnej, Novoti, Bystrej a v Tomášove.   

