Sobota11. apríl 2026, meniny má Július, zajtra Estera

Vo Vysokých a Západných Tatrách trvá mierne lavínové nebezpečenstvo

Ilustračné foto
TASR

LIPTOVSKÝ HRÁDOK - Tendencia lavínového nebezpečenstva na horách bude s ochladením klesať. Vo Vysokých a Západných Tatrách platí v sobotu v polohách nad 2000 metrov nad morom mierne lavínové nebezpečenstvo. V Nízkych Tatrách, Malej a Veľkej Fatre nad pásmom lesa je nebezpečenstvo lavín malé. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).

Lavínovým problémom vo Vysokých a Západných Tatrách je vetrom previaty sneh z posledného sneženia. Ešte v minulom týždni ho napadlo viac ako 30 centimetrov, hlavne na severnej strane Tatier. „Situáciu skomplikoval vietor, ktorý vytvoril nebezpečné snehové dosky a vankúše. Uvoľnenie lavíny je na strmých svahoch možné hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení. Na južných svahoch je po teplom počasí a následnom ochladení situácia stabilná. Ochladenie bude pokračovať, preto mokrý sneh ešte viac zmrzne a stuhne,“ priblížilo SLP.

Suchý sneh sa podľa neho dá nájsť už iba vo vysokých polohách na tienistých a severných svahoch. Súvislá snehová pokrývka sa nachádza v polohách nad 1300 až 1500 metrov nad morom v závislosti od orientácie. V Nízkych Tatrách, Malej a Veľkej Fatre za poslednú periódu sneženia napadlo do 20 centimetrov nového snehu, ten vplyvom oteplenia zvlhol a postupne s ochladením bude tuhnúť a mrznúť. Na viacerých miestach sa už nový sneh úplne roztopil. „Uvoľnenie lavíny je v najvyšších polohách možné len na veľmi strmých svahoch pri veľkom dodatočnom zaťažení. Ojedinele je možný zosuv iba malých spontánnych mokrých lavín,“ upozornilo SLP a dodalo, že celkovo je tam výška snehovej pokrývky podpriemerná.

Hana Lasicová s dcérou Ester - Gen Alpha vs. Gen X
Ukázala nového partnera! Šišková je znova zamilovaná: Tento sympaťák si získal jej srdce
PREŠOV: F. Oľha k mimoriadnej situácii ohľadom možného vypnutia troch svetelných križovatiek
Plat poslancov ostáva rovnaký ako v minulom roku: Koľko teda zarábajú?
Slovenský hazardér v Rakúsku: Na diaľnici upaľoval 250-kou s takmer dvoma promile! Pred políciou skúsil lacný trik
Nový projekt Slovenskej národnej galérie spája výtvarné umenie a hudbu: Prvý koncert už túto sobotu
Slovenský hazardér v Rakúsku: Na diaľnici upaľoval 250-kou s takmer dvoma promile! Pred políciou skúsil lacný trik
Drahá nafta vyhnala ľudí do ulíc: Stovky staníc sú bez paliva, do pohotovosti ide armáda!
Voľby, ktoré môžu zmeniť kurz krajiny: Orbán čelí najväčšej výzve, prieskumy hovoria jasne
Trump sa postavil za Orbána! Sľúbil podporu maďarskej ekonomike, ak voľby vyhrá
Melanii Trump definitívne praskli nervy, prehovorila o Epsteinovi: Samé špinavosti!
Porotkyňa Let’s Dance ukázala sestru: Podoba? Žiadna!
Belohorcová má toho dosť: Verejný odkaz! Teší sa na rozvod
Hrá celá rodina! Martin Kaprálik patrí do uznávanej hereckej dynastie: Viete, kto bol jeho dedom?
POKLAD za 72-tisíc eur na internetovom bazáre? Inzerát po STO ROKOCH odhalil ukradnuté kráľovské tajomstvo!
Sekundy od TRAGÉDIE v Egypte: Český turista si dal do plaviek mušľu, ktorá ZABÍJA do pár minút! Najnebezpečnejší tvor?
Muži majú svoj vlastný G-bod! Vedci lokalizovali centrum NAJVÄČŠIEHO POTEŠENIA: Chcete zažiť intenzívnejšiu rozkoš?
4 druhy zeleniny, ktoré by ste mali kupovať mrazené, nie čerstvé
Byť rodičom je stále drahšie: Slováci však môžu dostať o 100 eur viac, máte na ne nárok?
Najčistejšie more, ktoré nemá konkurenciu: Dovolenkový raj Slovákov vám až vyrazí dych!
Pomoc, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
Kto bohatne na vašich účtoch? Otestujte sa a zistite, kde v skutočnosti končia vaše peniaze! (kvíz)
Mega tunel pod Karpatmi ožíva: Ráž prezradil, čo sa chystá v lesoch pri Bratislave! (foto)
Štát chystá nový bič na rodičov: Pre záškoláctvo môžu prísť o prídavky na deti!
Zarobíte 500 eur a štátu neodvediete takmer nič? Črtá sa veľká zmena pre študentov, dôchodcov aj rodičov!

Príprava pred domácimi MS vrcholí: Slováci po výbornom úvode zdolali aj Česko
VIDEO Bezzubé Košice vo štvrtom zápase: Janus zatiahol roletu a Slovan má finále na dosah
Cesta, akú razil aj Craig Ramsay: Štyroch Slovákov čaká debut v národnom drese
Košický kapitán Chovan: Séria je stále otvorená, Marcinko si praje najkrajší darček
TEST: Volkswagen T7 California - pojazdný domček ideálnych rozmerov a schopností
TEST: Ford Puma Gen-E - Puma medzi elektromobilmi je ako líška v kurníku
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
Najžiadanejšie pracovné pozície: Ktoré profily firmy hľadajú a čo najviac chcú uchádzači?
Mladé ženy sú čoraz častejšie bez práce: Nová analýza odhalila dôvod!
Šéf LinkedInu radí: V týchto 5 veciach vás umelá inteligencia nikdy nenahradí!
10 najnebezpečnejších povolaní v USA: Kde ľuďom hrozí reálne riziko smrti?
12 najlepších receptov na chutné cestoviny, ktoré viete rýchlo pripraviť
Super chutný kapustový šalát s mrkvou ako z reštaurácie
Ako pripraviť vyprážané kura s dokonalou chrumkavou kôrkou: Tajomstvo jedného kroku navyše
5 jarných šalátov: Zasýtia viac než hlavné jedlo (a máš ich hotové do 20 minút)
Čína hlási batériový prelom, do rovnako veľkého článku dostali viac energie
Ukrajina tvrdí, že za mesiac zničila rekordných 33 000 ruských dronov
Ruskí hackeri znova udreli: Pod paľbou bolo aj Slovensko a ďalší partneri, ktorí pomáhajú Ukrajine
VIDEO: Rusko ukázalo robotický mínomet Kuryer. Po výstrele si sám nabije ďalší granát a odpáli ho, ľudskú obsluhu prakticky nepotrebuje
Jeden je tradičný, no môže sa poškodiť, druhý drahší, no vydrží veľa. Pozreli sme sa na materiály vhodné do kuchyne
Medzi stromami dom ani nevidieť, no škoda sa nepozrieť bližšie. Stačí tu vyjsť na terasu a ste uprostred nádherného lesa
Mesto, čo sídli v budove, aj obec, odkiaľ sa dá spadnúť do priepasti. 6 fascinujúcich miest, kde ľudia skutočne bývajú
Bol temný, zastaraný a už veľmi potreboval zmenu. Z bytu na Februárke spravili moderné bývanie za asi 50-tisíc eur

Zmeškali ste výsev uhoriek či cukiet? S týmto trikom dobehnete zameškaný čas
Stačí len umyť sklá? Skrytá údržba okien, bez ktorej riskujete vysoké účty za kúrenie
Staň sa gulášmajstrom! 5 najčastejších chýb, ktorých sa dopúšťame pri príprave gulášu
Režete stromy v apríli? Pozor, pri týchto druhoch im môžete viac ublížiť ako pomôcť
Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

KVÍZ: Aké mali tieto hviezdy povolanie predtým, než prerazili? Dáte aspoň 3 správne odpovede z 10?
Slovenský hazardér v Rakúsku: Na diaľnici upaľoval 250-kou s takmer dvoma promile! Pred políciou skúsil lacný trik
Drahá nafta vyhnala ľudí do ulíc: Stovky staníc sú bez paliva, do pohotovosti ide armáda!
Voľby, ktoré môžu zmeniť kurz krajiny: Orbán čelí najväčšej výzve, prieskumy hovoria jasne
Dokázali to! Posádka misie Artemis 2 sa úspešne vrátila na Zem: Ďalším cieľom je Mars?

