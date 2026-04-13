Zrážka vetroňov vo Veľkej Fatre: Tragickú haváriu neprežil 65-ročný pilot

MARTIN - Obeťou nedeľnej (12. 4.) tragickej zrážky dvoch vetroňov v oblasti vrchu Borišov vo Veľkej Fatre (okres Martin) bol 65-ročný pilot poľskej národnosti. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
Doplnila, že bezmotorové lietadlá, ktorých piloti boli súčasťou medzinárodnej súťaže v bezmotorovom lietaní FCC Gliding, po zrážke spadli do oblasti hrebeňa vrchu Borišov, mimo vyznačených turistických trás. „Pilotom jedného vetroňa bol muž rakúskej príslušnosti, ktorý vyviazol bez zranení. V druhom lietadle sa nachádzal český kopilot a pilot pochádzajúci z Poľska. Kopilot vyviazol z havárie vďaka katapultácii s poraneniami hlavy a dolnej končatiny, druhý člen posádky však už také šťastie nemal. Šesťdesiatpäťročný pilot poľskej národnosti utrpel pri páde vetroňa poranenie nezlučiteľné so životom,“ uviedla HZS.
Na mieste okrem leteckých záchranárov zasahovala aj posádka letky Ministerstva vnútra (MV) SR. „Horských záchranárov spolu s potrebným materiálom vyzdvihla na heliporte na Donovaloch, ďalšiu skupinu záchranárov HZS spolu so súdnym lekárom a s vyšetrovateľom Policajného zboru v oblasti Havranova. Po vysadení na mieste nehody sa letka MV SR vzhľadom na pokročilú hodinu vrátila na základňu,“ priblížila HZS.
Doplnila, že sedem profesionálnych a sedem dobrovoľných horských záchranárov sa podieľalo na transporte telesných pozostatkov smerom do Belianskej doliny na nosidlách aj s využitím lanovej techniky. Telo nebohého pilota bolo následne v Havranove odovzdané pohrebnej službe.