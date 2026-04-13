Vo Vysokých Tatrách platí lavínové nebezpečenstvo: Nad 2200 m hrozia zosuvy snehu

LIPTOVSKÝ HRÁDOK - Vo Vysokých Tatrách je v pondelok v polohách nad 2200 metrov nad morom (m n. m.) vyhlásené mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vo Fatrách a v Nízkych a Západných Tatrách je nad pásmom lesa vyhlásené malé lavínové nebezpečenstvo. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby (HZS).
Lavínovým problémom je vetrom previaty sneh z posledného sneženia, hlavne na severnej strane Tatier. Situáciu skomplikoval vietor, ktorý vytvoril nebezpečné snehové dosky a vankúše. „Uvoľnenie lavíny je na strmých svahoch možné hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení. Na južných svahoch je po teplom počasí a následnom ochladení situácia stabilná. Doobeda je sneh tvrdý, na slnkom nasvietených svahoch počas dňa mäkne,“ upozornilo stredisko.
Sneh sa premočil na slnečných svahoch a následne zamrzol, čo situáciu stabilizovalo. Suchý sneh sa dá nájsť už iba vo vysokých polohách na tienistých a severných svahoch. Súvislá snehová pokrývka sa nachádza v polohách nad 1300 až 1500 m n. m. v závislosti od orientácie.
Vo Fatrách a v Nízkych a Západných Tatrách sneh vplyvom oteplenia takisto zvlhol a postupne s ochladením zmrzol. Na viacerých miestach sa už nový sneh úplne roztopil. „Uvoľnenie lavíny je v najvyšších polohách možné len na veľmi strmých svahoch pri veľkom dodatočnom zaťažení. Ojedinele je možný zosuv iba malých spontánnych mokrých lavín,“ dodalo SLP s tým, že celkovo je výška snehovej pokrývky podpriemerná.