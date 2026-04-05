MIMORIADNE Obrovská tragédia na východe: V rieke sa UTOPILI dvaja chlapci, keď zachraňovali kamaráta!

OBORÍN - Obrovská tragédia na Veľkú noc. V obci Oborín v okrese Michalovce došlo dnes k mimoriadne tragickej udalosti, pri ktorej vyhasli dva mladé životy.
Informáciu o chlapcoch, ktorí zmizli pod hladinou, priniesol ako prvý hasičský a záchranný zbor. "Na rieke v katastri obce Oborín (okres Michalovce) v týchto chvíľach prebieha intenzívne vyhľadávanie dvoch mladistvých osôb. Podľa prvotných informácií sa mali utopiť v rieke," uviedli popoludní hasiči. Chlapcov hľadali príslušníci HaZZ a členovia DHZO Malčice.
Žiaľ, pátranie má smutný koniec. Podľa doterajších informácií vošiel do vody jeden z maloletých chlapcov a začal sa topiť. Na pomoc mu do vody vošli ďalší dvaja chlapci, ktorým sa ho podarilo dostať na breh. Zachránili svojho kamaráta, no sami sa už na breh dostať nedokázali. Dobrý skutok pre druhého ich stál to najcennejšie - ich život.
"Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Do pátrania boli okrem policajtov nasadení hasiči, dobrovoľní hasiči, hasičský čln, sonarová technika aj dron s termovíziou našich kolegov z RHCP," uviedla polícia.
Krátko pred 16.30 hod. boli v rieke Laborec nájdené dve osoby bez známok života. Obhliadajúci lekár na mieste vylúčil cudzie zavinenie a nariadil vykonanie pitvy. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. "Vzhľadom na citlivosť prípadu a z úcty k pozostalým nie je možné poskytnúť bližšie informácie," dodala polícia.