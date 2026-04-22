Po Miriam (†50) sa zľahla zem: Po piatich mesiacoch prišla tá NAJHORŠIA správa! DETAILY, kde ju našli

Nezvestnú Miriam V. našli mŕtvu
Nezvestnú Miriam V. našli mŕtvu
SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Nezvestná Miriam V., po ktorej pátrala polícia aj dobrovoľníci od novembra 2025, bola nájdená mŕtva. Jej telo objavili v marci v koryte rieky v katastri obce Matejovce nad Hornádom. Jej totožnosť potvrdila DNA.

Košická polícia vyhlásila vlani v novembri pátranie po 50-ročnej Miriam V. zo Spišskej Novej Vsi. Žena odišla 23. 11. 2025 z domu a nikomu sa viac neozvala. Do pátrania sa zapojili okrem polície aj dobrovoľníci, ktorí urobili niekoľko pátracích akcií, počas ktorých prehľadávali všetky možné lokality, kde by sa mohla nachádzať. Napriek nasadeniu neboli v pátraní úspešní.

Po piatich mesiacoch nakoniec zhasla aj posledná nádej. "Nezvestná Miriam V., bola vypátraná, bohužiaľ, neskoro," informoval Pátrací Tím Východ na sociálnej sieti a rodine aj známym vyjadril úprimnú sústrasť.

Smutnú správu potvrdila pre Topky.sk aj polícia. "Môžeme potvrdiť, že v marci 2026 bolo v koryte jednej z riek v katastri obce Matejovce nad Hornádom nájdené ľudské telo bez známok života. Porovnaním DNA nájdenej osoby s DNA nezvestnej osoby bola zistená zhoda. Policajti začali trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia a vo veci prebiehajú procesné úkony. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie, ako aj s úctou k pozostalým, viac informácií nateraz nie je možné poskytnúť," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.

