Zhasla aj posledná nádej! Po týždni pátrania prišla NAJHORŠIA správa: Nezvestného Jozefa (†61) našli mŕtveho

MARTIN - Po týždni intenzívneho pátrania po nezvestnom 61‑ročnom Jozefovi K. z Martina prišla správa, ktorej sa jeho blízki najviac obávali. Muža, ktorého hľadala polícia aj dobrovoľníci, našli mŕtveho.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Martine vyhlásilo minulý týždeň pátranie po nezvestnom 61-ročnom Jozefovi K. z Martina. "Menovaný je nezvestný od 6. apríla 2026, pričom naposledy bol v telefonickom kontakte so svojou známou. Od tej doby je miesto jeho pobytu a pohybu neznáme," informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
Po týždni však prišla smutná správa. Nezvestného Jozefa našli mŕtveho. "S ľútosťou oznamujeme, že nezvestný pán Jozef K. sa našiel, no žiaľ neskoro," napísala v pondelok na sociálnej sieti dobrovovoľnícka organizácia Záchranný Systém Slovensko-Pátranie po osobách, ktorá vyjadrila rodine a priateľom úprimnú sústrasť.
O stanovisko sme požiadali aj žilinskú krajskú políciu, ktorá pátranie po Jozefovi v pondelok stiahla z komunikačných kanálov. "Môžeme potvrdiť, že 61-ročný Jozef K. bol nájdený mŕtvy. Vzhľadom na citlivosť prípadu nebudeme poskytovať žiadne ďalšie informácie," uviedla pre Topky.sk Kocková.