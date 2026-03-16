Šok pre otca štyroch detí: Chcel rodinu uživiť dvomi prácami, štátu musí vrátiť vyše 5-tisíc eur!

BRATISLAVA – Ročné zúčtovanie daní prinieslo nemilé prekvapenie pre otca štyroch detí, ktorý si na živobytie rodiny zarábal v dvoch zamestnaniach. Po sčítaní príjmov mu zamestnávateľ vypočítal daňový nedoplatok vo výške 5 175 eur. Na tento konkrétny prípad, ktorý poukazuje na systémové nedostatky pri uplatňovaní daňového bonusu a nezdaniteľnej časti základu dane, upozornil daňový a odvodový expert Jozef Mihál.
Pán Jaroslav je otcom štyroch detí, pričom najstaršie má osem rokov a najmladšie len jeden rok. Jeho manželka je doma na rodičovskej dovolenke. Aby rodina, ktorá žije skromne a bez dovoleniek, finančne zvládla každodenné výdavky, Jaroslav má dve zamestnania. V hlavnom zarobí približne 2 200 eur v hrubom, vo vedľajšom zhruba 1 500 eur.
Spolu tak mesačne zarobí 3 700 eur v hrubom. Práve táto pracovitosť sa mu však v týchto dňoch kruto vypomstila pri ročnom zúčtovaní dane. Keď mu zamestnávateľ urobil ročné zúčtovanie, Jaroslav zostal v šoku. Výsledkom je daňový nedoplatok vo výške 5 175 eur, ktorý mu teraz musí zamestnávateľ strhnúť z výplaty.
Ako je to možné?
Dôvody sú podľa Jozefa Mihála dva a oba pramenia v nastavení našich zákonov. Jaroslav si v hlavnom zamestnaní uplatňoval bonus na deti v plnej výške (400 eur mesačne). Keď sa však v ročnom zúčtovaní sčítali príjmy z oboch prác, jeho celková mzda prekročila hranicu, kedy má na tento bonus nárok v plnej sume. Výsledok? Takmer celý bonus musí štátu vrátiť.
Okrem toho vyšší príjem spôsobil, že sa mu začala krátiť aj nezdaniteľná časť na daňovníka. Finálna daň tak bola oveľa vyššia než preddavky, ktoré mu zamestnávatelia strhávali počas roka.
Jozef Mihál upozorňuje na absurdný nepomer. Ak by si Jaroslavovu hrubú mzdu 3 700 eur rozdelili manželia rovným dielom (každý by zarábal 1 850 eur), situácia by bola diametrálne odlišná. Obaja by mali nárok na plnú nezdaniteľnú časť a rodina by dostala plný daňový bonus 4 800 eur na štyri deti. Pán Jaroslav sa odborníka zúfalo pýtal, či sa s tým dá niečo robiť. Odpoveď bola mrazivá: „Pri súčasných zákonoch žiaľ nie.“
Mihál upozorňuje, že tento prípad nie je ojedinelý a odráža nastavenie legislatívy. Pri súčasnom nastavení legislatívy sa takýto postup môže v procese ročného zúčtovania dane prejaviť ako finančná nevýhoda, a to aj napriek snahám daňovníka o zabezpečenie rodiny.