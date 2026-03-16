Pondelok16. marec 2026, meniny má Boleslav, zajtra Ľubica

Šok pre otca štyroch detí: Chcel rodinu uživiť dvomi prácami, štátu musí vrátiť vyše 5-tisíc eur!

BRATISLAVA – Ročné zúčtovanie daní prinieslo nemilé prekvapenie pre otca štyroch detí, ktorý si na živobytie rodiny zarábal v dvoch zamestnaniach. Po sčítaní príjmov mu zamestnávateľ vypočítal daňový nedoplatok vo výške 5 175 eur. Na tento konkrétny prípad, ktorý poukazuje na systémové nedostatky pri uplatňovaní daňového bonusu a nezdaniteľnej časti základu dane, upozornil daňový a odvodový expert Jozef Mihál.

Pán Jaroslav je otcom štyroch detí, pričom najstaršie má osem rokov a najmladšie len jeden rok. Jeho manželka je doma na rodičovskej dovolenke. Aby rodina, ktorá žije skromne a bez dovoleniek, finančne zvládla každodenné výdavky, Jaroslav má dve zamestnania. V hlavnom zarobí približne 2 200 eur v hrubom, vo vedľajšom zhruba 1 500 eur.

Spolu tak mesačne zarobí 3 700 eur v hrubom. Práve táto pracovitosť sa mu však v týchto dňoch kruto vypomstila pri ročnom zúčtovaní dane. Keď mu zamestnávateľ urobil ročné zúčtovanie, Jaroslav zostal v šoku. Výsledkom je daňový nedoplatok vo výške 5 175 eur, ktorý mu teraz musí zamestnávateľ strhnúť z výplaty.

Dôvody sú podľa Jozefa Mihála dva a oba pramenia v nastavení našich zákonov. Jaroslav si v hlavnom zamestnaní uplatňoval bonus na deti v plnej výške (400 eur mesačne). Keď sa však v ročnom zúčtovaní sčítali príjmy z oboch prác, jeho celková mzda prekročila hranicu, kedy má na tento bonus nárok v plnej sume. Výsledok? Takmer celý bonus musí štátu vrátiť.

Okrem toho vyšší príjem spôsobil, že sa mu začala krátiť aj nezdaniteľná časť na daňovníka. Finálna daň tak bola oveľa vyššia než preddavky, ktoré mu zamestnávatelia strhávali počas roka.

Jozef Mihál upozorňuje na absurdný nepomer. Ak by si Jaroslavovu hrubú mzdu 3 700 eur rozdelili manželia rovným dielom (každý by zarábal 1 850 eur), situácia by bola diametrálne odlišná. Obaja by mali nárok na plnú nezdaniteľnú časť a rodina by dostala plný daňový bonus 4 800 eur na štyri deti. Pán Jaroslav sa odborníka zúfalo pýtal, či sa s tým dá niečo robiť. Odpoveď bola mrazivá: „Pri súčasných zákonoch žiaľ nie.“

 
 

Mihál upozorňuje, že tento prípad nie je ojedinelý a odráža nastavenie legislatívy. Pri súčasnom nastavení legislatívy sa takýto postup môže v procese ročného zúčtovania dane prejaviť ako finančná nevýhoda, a to aj napriek snahám daňovníka o zabezpečenie rodiny.

Absolútny hazard! Vodiči ignorovali výstražnú signalizáciu "Stop" na priecestí
Šéf PPA a minister vystúpili na tlačovej konferencii proti tvrdeniam mimovládnej organizácie
Prezentácia nových prvkov a vybavenia v Škole v prírode
Cestní piráti majú PO CHLEBE! Nová hranica pokút, za prešvihnutie rýchosti v obci zaplatíte aj 600 eur!
Krach slovenského výrobcu alkoholu: Mega dlhy a vyšetrovanie pre eurofondy. Zaplatíme milióny z našich daní?
Príšerné následky vojny: V Iráne padá toxický dážď! Pre ľudí je nebezpečný
VIEME PRVÍ! Úžasná správa: Známa markizáčka sa po prvýkrát stane mamou
Diváci sklamaní z VYPADNUTIA Hospodárovej: Z kola von mali ísť radšej TÍTO!
Ľadová sprcha pre Victoriu Beckham: Verejné vyznanie od Brooklyna SVOKRE... Mamu ODIGNOROVAL!
Obrovský ÚSPECH susedného Česka: Po 30 rokoch získali prestížneho OSCARA!
Toto sú najobávanejšie lekárske vyšetrenia: Bojíte sa ich aj vy?
PRVÝKRÁT v živote ochutnal čaj: Úprimná reakcia muža sa stala hitom internetu! Žil v Británii a NIKDY nepil čaj?
Keď ho uvidela, zostala v šoku: Majiteľka prišla po svojho pudla, no v salóne našla TOTO!
Nikto nechápe, ako sa tam dostal: Zvierací ČIERNY PASAŽIER prežil dvojtýždňovú plavbu cez oceán na lodi s autami!
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Prečo ženám po štyridsiatke už nestačí len krém? Riaditeľka beauty značky vás odpoveďou prekvapí
Ekonomický reštart v podaní SaS: Návrat k rovnej dani aj nulová daň zo zisku!
Kaštieľ v Rusovciach postupne ožíva: Pozrite sa, ako napreduje rekonštrukcia! (foto)
Krutá daň za chyby vlády: Tretina konsolidačných úspor vyjde nazmar, rozpočtová rada varuje pred ďalším uťahovaním opaskov!
Predali ste byt alebo dom? Pozor, príjem možno musíte zdaniť! Tu je všetko, čo potrebujete vedieť (poradňa)

Vek a šediny neoklameš, zmluva čoskoro vyprší: Ukončí Ovečkin kariéru V NHL a vráti sa do domov?
VIDEO Weiss po prehre so Žilinou: Neviem to nazvať inak ako fraška, toto si dovoliť voči Slovanu...
Kapitán belasých reaguje na hnev a kritiku fanúšikov: Toto určite nie sú štandardy Slovana
Čína V SPÄTNOM ZRKADLE: Ohňostroje Ferrari, katastrofa McLarenu a potvrdil Antonelli titulový potenciál?
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
TEST: Mini Cooper SE - svižný drobec do mesta a okolia
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
FOTO: Výstava MOTOCYKEL 2026 práve začala. Pozrite si MEGA galériu z prvého dňa
Soundtrack k vášmu pracovnému dňu: Prečo je rádio v práci viac než len kulisa?
Jazyk vysokej inteligencie: 8 fráz, ktorými okamžite zvýšite úroveň svojej komunikácie
Test mentálnej odolnosti: Ak odpoviete „áno“ na týchto 8 otázok, zvládnete v kariére čokoľvek
Máte tetovanie a hľadáte si prácu? Ako to môže v dnešnej dobe ovplyvniť váš pohovor
Makové šialenstvo bez múky, s vanilkovým krémom a džemom. Kto ochutnal, hneď pýtal môj recept.
Ovocná bublanina našich babičiek
Celestínske rezance: Skvelé do vývaru a zvládne ich každý
Polievka z medvedieho cesnaku: 3 recepty, ktoré chutia jarou
Vedci konečne vyriešili 50-ročný spor o Mesiaci. Nová analýza Apollo hornín mení pohľad na jeho magnetické pole
Terminátor už nie je len film. Humanoidné roboty Phantom Mk-I sa už testujú blízko frontu na Ukrajine
Vedci práve objavili možný chýbajúci článok reťazca, ktorý viedol k vzniku života na Zemi
Straty ruských tankov prudko klesli. Analytici hovoria o zmene taktiky
Ani by ste si ho nevšimli alebo nevedeli, že je to vôbec dom. Zvláštna stavba však skrýva prekvapivo pekné bývanie
Hľadáme balkóny alebo terasy, ktoré potrebujú zachrániť! Pošlite fotografiu a vyhrajte premenu
Tento detail si mnohí nevšimnú a divia sa, že farba vyzerá inak, ako čakali. Čo rozhodne, aký efekt dosiahnete?
Pripomína jazero a les a prináša napätie aj pokoj. Farba roka 2026 Hidden Gem je neutrálna, ale nie taká, ako možno čakáte

5 znakov, že priesady už potrebujú presadiť do väčšieho
Zanedbaný kút premenila na grilovací raj: Daniela si poradila s betónom aj dlažbou
Vápnenie stromov v marci: Užitočná ochrana alebo len záhradkársky prežitok?
Eucharis očaril nevesty a milovníkov voňavých izbových rastlín, získa si aj vás?
Toto zabíja aj silné manželstvá: Začína sa to úplne nevinne a väčšina párov si to nevšimne
