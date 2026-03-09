Zemetrasenie v peňaženkách: Minimálka atakuje tisícku, mamičky si prilepšia, no živnostníkov čakajú zlé správy!

BRATISLAVA - Rok 2027 prinesie citeľné zmeny v mzdách aj odvodoch. Po zverejnení priemernej mzdy za rok 2025 je jasné, ako sa posunú viaceré dôležité veličiny – od minimálnej mzdy cez odvody živnostníkov až po maximálnu materskú.
Upozornil na to daňový a odvodový expert Jozef Mihál, ktorý po zverejnení údajov Štatistického úradu SR zverejnil prvé prepočty na rok 2027. Priemerná nominálna mzda za rok 2025 dosiahla 1620 eur. Podľa zákona sa minimálna mzda určuje ako 60 % z tejto sumy, ak sa sociálni partneri nedohodnú inak. Výsledok? V roku 2027 by mala minimálna mzda dosiahnuť 972 eur mesačne.
Minister práce Erik Tomáš k tomu uviedol: „Minimálna mzda v roku 2027 vzrastie na 972 eur, pokiaľ sa sociálni partneri nedohodnú inak.“ Oproti súčasným 915 eurám ide o nárast o 57 eur v hrubom. Minister zároveň zdôraznil, že zmena je možná len smerom nahor, ak sa do konca augusta 2026 dohodnú odbory so zamestnávateľmi.
Podľa údajov za rok 2025 pracovalo za základnú minimálnu mzdu 129-tisíc zamestnancov, čo predstavovalo 6,7 % všetkých pracujúcich. Ak sa zohľadní všetkých šesť stupňov minimálnej mzdy podľa náročnosti práce, týkala sa približne 182-tisíc ľudí.
Vyššie odvody pre živnostníkov
Z rovnakého čísla – priemernej mzdy 1 620 eur – sa odvíjajú aj nové vymeriavacie základy pre SZČO.
Podľa prepočtov Jozefa Mihála budú od januára 2027 platiť tieto sumy:
- minimálne odvody do Sociálnej poisťovne: 322,21 eura mesačne,
- tzv. mikroodvody do Sociálnej poisťovne: 140,06 eura mesačne,
- minimálny preddavok na zdravotné poistenie: 129,60 eura mesačne.
Pre mnohých podnikateľov to bude znamenať mesačné zvýšenie odvodového zaťaženia o desiatky eur. Definitívna podoba mikroodvodov však ešte závisí od legislatívneho procesu.
Rastie aj maximálna materská
Vyššia priemerná mzda sa automaticky premieta aj do maximálnych dávok. Maximálna materská by v roku 2027 mohla dosiahnuť 2476,70 eura mesačne (pri 31-dňovom mesiaci). Zvyšovať sa budú aj ďalšie dávky naviazané na vymeriavací základ. Zároveň platí, že rok 2025 sa započíta do nároku na minimálny dôchodok, ak poistenec dosiahol vymeriavací základ aspoň 4 686 eur ročne, teda 391 eur mesačne.
Automatika podľa zákona
Erik Tomáš predstavil aj kvalifikovaný odhad na rok 2028. Minimálna mzda by podľa neho mohla prekročiť hranicu tisíc eur a dosiahnuť približne 1014 eur. Spolu s minimálnou mzdou porastú aj príplatky za prácu v noci, počas víkendov a sviatkov, keďže sú na ňu percentuálne naviazané.
Rast mzdových a odvodových veličín je priamym dôsledkom vývoja priemernej mzdy v hospodárstve. Mechanizmus je nastavený zákonom a funguje automaticky. Konečné potvrdenie jednotlivých súm bude závisieť od ďalšieho legislatívneho postupu a prípadnej dohody sociálnych partnerov. Už teraz je však zrejmé, že rok 2027 prinesie vyššiu minimálnu mzdu aj citeľné zmeny pre živnostníkov a poberateľov dávok.