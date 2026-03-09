Pondelok9. marec 2026, meniny má Františka, zajtra Branislav, Bronislav, Bruno

Zemetrasenie v peňaženkách: Minimálka atakuje tisícku, mamičky si prilepšia, no živnostníkov čakajú zlé správy!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg

BRATISLAVA - Rok 2027 prinesie citeľné zmeny v mzdách aj odvodoch. Po zverejnení priemernej mzdy za rok 2025 je jasné, ako sa posunú viaceré dôležité veličiny – od minimálnej mzdy cez odvody živnostníkov až po maximálnu materskú.

Upozornil na to daňový a odvodový expert Jozef Mihál, ktorý po zverejnení údajov Štatistického úradu SR zverejnil prvé prepočty na rok 2027. Priemerná nominálna mzda za rok 2025 dosiahla 1620 eur. Podľa zákona sa minimálna mzda určuje ako 60 % z tejto sumy, ak sa sociálni partneri nedohodnú inak. Výsledok? V roku 2027 by mala minimálna mzda dosiahnuť 972 eur mesačne.

Minister práce Erik Tomáš k tomu uviedol: „Minimálna mzda v roku 2027 vzrastie na 972 eur, pokiaľ sa sociálni partneri nedohodnú inak.“ Oproti súčasným 915 eurám ide o nárast o 57 eur v hrubom. Minister zároveň zdôraznil, že zmena je možná len smerom nahor, ak sa do konca augusta 2026 dohodnú odbory so zamestnávateľmi.

Tlačová konferencia ministra Erika Tomáša na tému: Minimálna mzda v roku 2027 (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Podľa údajov za rok 2025 pracovalo za základnú minimálnu mzdu 129-tisíc zamestnancov, čo predstavovalo 6,7 % všetkých pracujúcich. Ak sa zohľadní všetkých šesť stupňov minimálnej mzdy podľa náročnosti práce, týkala sa približne 182-tisíc ľudí.

Vyššie odvody pre živnostníkov

Z rovnakého čísla – priemernej mzdy 1 620 eur – sa odvíjajú aj nové vymeriavacie základy pre SZČO.

Podľa prepočtov Jozefa Mihála budú od januára 2027 platiť tieto sumy:

  • minimálne odvody do Sociálnej poisťovne: 322,21 eura mesačne,
  • tzv. mikroodvody do Sociálnej poisťovne: 140,06 eura mesačne,
  • minimálny preddavok na zdravotné poistenie: 129,60 eura mesačne.

Pre mnohých podnikateľov to bude znamenať mesačné zvýšenie odvodového zaťaženia o desiatky eur. Definitívna podoba mikroodvodov však ešte závisí od legislatívneho procesu.

Rastie aj maximálna materská

Vyššia priemerná mzda sa automaticky premieta aj do maximálnych dávok. Maximálna materská by v roku 2027 mohla dosiahnuť 2476,70 eura mesačne (pri 31-dňovom mesiaci). Zvyšovať sa budú aj ďalšie dávky naviazané na vymeriavací základ. Zároveň platí, že rok 2025 sa započíta do nároku na minimálny dôchodok, ak poistenec dosiahol vymeriavací základ aspoň 4 686 eur ročne, teda 391 eur mesačne.

 
 

Automatika podľa zákona

Erik Tomáš predstavil aj kvalifikovaný odhad na rok 2028. Minimálna mzda by podľa neho mohla prekročiť hranicu tisíc eur a dosiahnuť približne 1014 eur. Spolu s minimálnou mzdou porastú aj príplatky za prácu v noci, počas víkendov a sviatkov, keďže sú na ňu percentuálne naviazané.

Rast mzdových a odvodových veličín je priamym dôsledkom vývoja priemernej mzdy v hospodárstve. Mechanizmus je nastavený zákonom a funguje automaticky. Konečné potvrdenie jednotlivých súm bude závisieť od ďalšieho legislatívneho postupu a prípadnej dohody sociálnych partnerov. Už teraz je však zrejmé, že rok 2027 prinesie vyššiu minimálnu mzdu aj citeľné zmeny pre živnostníkov a poberateľov dávok.

Viac o téme: MaterskáOdvodyPriemerná mzdaJozef Mihál
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Odborník prezradil FINTU pre
Odborník prezradil FINTU pre rodičov: TAKTO dostanete vyšší daňový bonus na deti! V hre sú stovky eur
Domáce
Riadna facka pre rodičov:
Riadna facka pre rodičov: TABUĽKA Na daňovom bonuse na dieťa stratia stovky až tisícky eur ročne!
Domáce
Máme to čierne na
Máme to čierne na bielom: Prvé tohtoročné výplaty ukázali krutú realitu! TABUĽKA o koľko menej zarábame v čistom
Domáce
Z rodičovského dôchodku ALMUŽNA!
Z rodičovského dôchodku ALMUŽNA! TABUĽKA Veľké porovnanie so starým systémom: TÍTO po novom nedostanú NIČ
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Zuzana Porubjaková opäť na parkete, jej manžel zostal v šoku: Nemalo to byť len raz?
Zuzana Porubjaková opäť na parkete, jej manžel zostal v šoku: Nemalo to byť len raz?
Prominenti
Mieri na vrchol! Herečka Marcinková má doma choreografa: Radí jej ako uspieť v Let’s Dance?
Mieri na vrchol! Herečka Marcinková má doma choreografa: Radí jej ako uspieť v Let’s Dance?
Prominenti
Prekvapivá reakcia Nely Pociskovej: Z návratu na tanečný parket mám obrovský stres! Čo ju tak desí?
Prekvapivá reakcia Nely Pociskovej: Z návratu na tanečný parket mám obrovský stres! Čo ju tak desí?
Prominenti

Domáce správy

Mrazivý záver týždňa pri
Mrazivý záver týždňa pri Galante: Polícia rieši podozrenie z VRAŽDY, nález tela mŕtvej ženy a kopec otázok!
Domáce
Matúš Šutaj Eštok
Šutaj Eštok deklaruje, že urobí všetko preto, aby zabránil nelegálnej migrácii
Domáce
Na ŠTS má pokračovať
Na ŠTS má pokračovať súdny proces v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka
Domáce
Slovensko výrazne zaostáva: Pomoc pre ženy zažívajúce násilie je stále nedostatočná
Slovensko výrazne zaostáva: Pomoc pre ženy zažívajúce násilie je stále nedostatočná
Bratislava

Zahraničné

Dym stúpa po izraelských
Human Rights Watch obvinila Izrael z použitia bieleho fosforu na juhu Libanonu
Zahraničné
Maďarsko zabavilo Kyjevu hotovosť
Maďarsko zabavilo Kyjevu hotovosť a zlato: Ostrá reakcia Ukrajiny! Slová o zlodejovi a únose
Zahraničné
Panika po záplavách v
Panika po záplavách v Austrálii: Úrady bijú na poplach! V záplavách číhajú krokodíly
Zahraničné
USA zasiahli loď v
USA zasiahli loď v Tichom oceáne: Zabili šesť údajných pašerákov drog
Zahraničné

Prominenti

KONIEC po viac ako
KONIEC po viac ako 21 rokoch: Známy moderátor odchádza z televízie... Šok pre vedenie!
Zahraniční prominenti
Beauty Ball 2026 -
Sklovská otvorene o S*XE: Ona má chuť stále a Juraj? TOTO naňho zaručene zaberá!
Domáci prominenti
Predčasná smrť slovenského herca:
Predčasná smrť slovenského herca: Lekárov neposlúchal, rodine klamal!
Osobnosti
FOTO Veľkolepý ŠTART Let's Dance:
Veľkolepý ŠTART Let's Dance: Plač Pani D, neodolateľný Koleník a... VEĽKÝ ŠOK na záver!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

NASA v šoku: Teleskop
NASA v šoku: Teleskop Jamesa Webba odfotil vo vesmíre obrovský ľudský mozog, jeho detaily sú mrazivé!
Zaujímavosti
Mladíci sa majú čo
Mladíci sa majú čo učiť! Otvorená spoveď ženy o tom, v čom STARŠI MILENCI v posteli absolútne vyhrávajú
Zaujímavosti
Snažíte sa schudnúť? Rozhodne
Snažíte sa schudnúť? Rozhodne sa vyhnite týmto doplnkom stravy
vysetrenie.sk
Televízor sa zapol, hoci
Televízor sa zapol, hoci nebol v elektrike: Jasnovidka varuje pred mrazivým spôsobom, akým dnes komunikujú mŕtvi!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Henima
Najväčší problém žien po štyridsiatke nie je starnutie: Viete, o čo presne ide?
plnielanu.sk
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Slováci môžu tento rok
Dobrá správa pre slovenské domácnosti: V tomto reťazci nájdete lacnejšie potraviny ako pred rokom
Domáce
Ako sú na tom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
openiazoch.sk

Ekonomika

Apple šokuje cenou: Nový MacBook je lacnejší ako kedykoľvek predtým. Má to však háčik!
Apple šokuje cenou: Nový MacBook je lacnejší ako kedykoľvek predtým. Má to však háčik!
Štát rozpredáva zhabané autá: Do aukcie ide zánovný hybrid aj Mercedes! (foto)
Štát rozpredáva zhabané autá: Do aukcie ide zánovný hybrid aj Mercedes! (foto)
3 najobľúbenejšie akcie Sloveniek: Popri iPhonoch prekvapivo stavili aj na zbrane!
3 najobľúbenejšie akcie Sloveniek: Popri iPhonoch prekvapivo stavili aj na zbrane!
20 skratiek, ktoré vám zmenia život pri počítači: Koľko z nich už reálne používate? Otestujte sa! (kvíz)
20 skratiek, ktoré vám zmenia život pri počítači: Koľko z nich už reálne používate? Otestujte sa! (kvíz)

Šport

VIDEO Erik Černák sa zranil pri bitke, šialený zápas plný gólov a lietajúcich pästí
VIDEO Erik Černák sa zranil pri bitke, šialený zápas plný gólov a lietajúcich pästí
Zostrihy NHL
VIDEO Druhý gól v priebehu šiestich dní: David Strelec zariadil ďalší triumf Middlesbrough
VIDEO Druhý gól v priebehu šiestich dní: David Strelec zariadil ďalší triumf Middlesbrough
Anglicko
VIDEO Kapitán Haraslín po veľkom pražskom derby zúril: Takto predsa hrať nemôžeme!
VIDEO Kapitán Haraslín po veľkom pražskom derby zúril: Takto predsa hrať nemôžeme!
Chance liga
VIDEO Rozhodca v Nemecku neveril vlastným očiam: Maskovaný fanúšik sabotoval VAR v priamom prenose
VIDEO Rozhodca v Nemecku neveril vlastným očiam: Maskovaný fanúšik sabotoval VAR v priamom prenose
Nemecko

Auto-moto

Oprava mosta medzi Lanžhotom a Brodským by sa mohla začať v roku 2027
Oprava mosta medzi Lanžhotom a Brodským by sa mohla začať v roku 2027
Doprava
Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Ekonomika
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
Doprava
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Novinky

Kariéra a motivácia

Štát chystá nové stimuly pre firmy zamestnávajúce Rómov s nízkou kvalifikáciou
Štát chystá nové stimuly pre firmy zamestnávajúce Rómov s nízkou kvalifikáciou
Domáce
Neviditeľné dopady mzdovej nerovnosti: Keď nižší plat ničí sebavedomie a brzdí kariéru
Neviditeľné dopady mzdovej nerovnosti: Keď nižší plat ničí sebavedomie a brzdí kariéru
Prostredie práce
Tieto pracovné ponuky vás môžu vystreliť v kariére: Firmy hľadajú recruiterov, manažérov aj lekárov. Patríte medzi nich?
Tieto pracovné ponuky vás môžu vystreliť v kariére: Firmy hľadajú recruiterov, manažérov aj lekárov. Patríte medzi nich?
Zaujímavé pracovné ponuky
MDŽ odhaľuje tvrdú realitu: Prečo ženy stále zarábajú menej ako muži?
MDŽ odhaľuje tvrdú realitu: Prečo ženy stále zarábajú menej ako muži?
Prostredie práce

Varenie a recepty

Mali by ste variť vývar s pokrievkou alebo bez nej? Držte sa tohto pravidla a bude krištáľovo číry.
Mali by ste variť vývar s pokrievkou alebo bez nej? Držte sa tohto pravidla a bude krištáľovo číry.
Záchrana víkendového obeda: Bleskové kuracie rizoto s krémovým syrom, ktoré si zamiluje celá rodina.
Záchrana víkendového obeda: Bleskové kuracie rizoto s krémovým syrom, ktoré si zamiluje celá rodina.
Aké mäso na sviečkovú je najlepšie a prečo to nie je pravá sviečkovica
Aké mäso na sviečkovú je najlepšie a prečo to nie je pravá sviečkovica
Rady a tipy
Čím potrieť buchty po upečení? Podstatný krok po vytiahnutí z rúry
Čím potrieť buchty po upečení? Podstatný krok po vytiahnutí z rúry
Rady a tipy

Technológie

USB port na routeri vyzerá nevinne. Toto sú zariadenia, ktoré by si doň radšej nikdy nemal zapájať
USB port na routeri vyzerá nevinne. Toto sú zariadenia, ktoré by si doň radšej nikdy nemal zapájať
Návody
Toto sú 4 najrozšírenejšie podvody, cez ktoré útočníci kradnú údaje z platobných kariet. Tvoju kartu pritom vôbec nemusia vidieť
Toto sú 4 najrozšírenejšie podvody, cez ktoré útočníci kradnú údaje z platobných kariet. Tvoju kartu pritom vôbec nemusia vidieť
Bezpečnosť
Vedci vyvinuli prelomovú nosovú vakcínu. Experiment ukázal ochranu pred viacerými vírusmi, baktériami aj alergénmi
Vedci vyvinuli prelomovú nosovú vakcínu. Experiment ukázal ochranu pred viacerými vírusmi, baktériami aj alergénmi
Umelá inteligencia
Máš podozrenie, že ti hackli počítač alebo mobil? Tieto kroky musíš urobiť okamžite, aby si hackerovi zastavil prístup
Máš podozrenie, že ti hackli počítač alebo mobil? Tieto kroky musíš urobiť okamžite, aby si hackerovi zastavil prístup
Bezpečnosť

Bývanie

Keď deti odišli z domu, začali prerábať od podlahy. Takto to vyzerá, keď si manželia dajú vytvoriť bývanie pre seba
Keď deti odišli z domu, začali prerábať od podlahy. Takto to vyzerá, keď si manželia dajú vytvoriť bývanie pre seba
Nekupujte zbytočne veľký televízor do malej obývačky. Čo by ste mali vedieť, kým sa pustíte do jeho kúpy?
Nekupujte zbytočne veľký televízor do malej obývačky. Čo by ste mali vedieť, kým sa pustíte do jeho kúpy?
Ako vyrátať množstvo obkladu do kúpeľne a ako lepiť nové kachličky na staré? Nasledujte tieto kroky
Ako vyrátať množstvo obkladu do kúpeľne a ako lepiť nové kachličky na staré? Nasledujte tieto kroky
Je trocha odvážny, ale oni ho tak chceli. V byte architektov nájdete aj retro stoličku, akú si pamätáme mnohí
Je trocha odvážny, ale oni ho tak chceli. V byte architektov nájdete aj retro stoličku, akú si pamätáme mnohí

Pre kutilov

Prebuďte balkón už v marci! 5 mrazuvzdorných kvetov, ktoré nezničí mráz
Prebuďte balkón už v marci! 5 mrazuvzdorných kvetov, ktoré nezničí mráz
Okrasná záhrada
Jarný postrek proti kučeravosti broskýň – ako ho načasovať?
Jarný postrek proti kučeravosti broskýň – ako ho načasovať?
Záhrada
Čo robiť, aby sa tortilly pri plnení nepotrhali? + 3 tipy na výborné plnené tortilly
Čo robiť, aby sa tortilly pri plnení nepotrhali? + 3 tipy na výborné plnené tortilly
Recepty
Čapované pivo v altánku? Takto si Michal postavil štýlový domáci výčap
Čapované pivo v altánku? Takto si Michal postavil štýlový domáci výčap
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Červený koberec Let's Dance 2026: Manželia Gáboríkovci opäť tip top, Dara Rolins prekvapila výberom róby
Slovenské celebrity
Červený koberec Let's Dance 2026: Manželia Gáboríkovci opäť tip top, Dara Rolins prekvapila výberom róby
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Mrazivý záver týždňa pri
Domáce
Mrazivý záver týždňa pri Galante: Polícia rieši podozrenie z VRAŽDY, nález tela mŕtvej ženy a kopec otázok!
Zemetrasenie v peňaženkách: Minimálka
Domáce
Zemetrasenie v peňaženkách: Minimálka atakuje tisícku, mamičky si prilepšia, no živnostníkov čakajú zlé správy!
Tento záber z videa
Zahraničné
ONLINE Veľký zvrat v Iráne: Novým najvyšším duchovným vodcom Iránu sa stal syn Alího Chameneího!
Donald Trump
Zahraničné
Šokujúce obvinenie Trumpa: Tvrdí, že za útokom na dievčenskú školu stojí Irán!

Ďalšie zo Zoznamu