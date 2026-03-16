Je KONIEC: Veľavýznamný e-shop s elektronikou na Slovensku ide do konkurzu, nepomohlo ani oddlženie!

BRATISLAVA - Na trhu slovenských e-shopov s elektronikou bude zrejme čoskoro opäť o hráča menej. Tentokrát má k ukončeniu činnosti bližšie populárny Andrea Shop. Ekonomická situácia začala byť pre tento subjekt pomerne komplikovaná už počas minulého roka, no a teraz prichádza toto neželané finále.
Na to, že jeden z populárnych e-shopov mieri do konkurzu, upozornil Denník N. Podľa denníka je na vine reštrukturalizačný plán Andrea Shopu.
Dali im šancu
Kým ešte vlani od veriteľov druhú šancu, teraz prichádza tvrdý úder reality. Schválili mu reštrukturalizačný plán a o dva mesiace na to tieto skutočnosti potvrdili aj súdne autority. Firma napriek tomu oddlženie nedotiahla do úspešného konca.
Ortieľ vyriekol Okresný súd v Trnave, ktorý počas minulých dní podal návrh na konkurzné konanie. V podobných prípadoch často ide o prvý krok k vyhláseniu konkurzu.
Žiadny nováčik
Andrea Shop Slováci veľmi dobre poznali. Adaptoval sa na slovenskom trhu s elektronikou a v minulých rokoch dosahoval tržby až 50 miliónov eur ročne. Zamestnával tiež asi 140 ľudí. Denník pripomína obdobie spred pandémie. Ak sa presunieme do roku 2024, Andrea Shop mal výnosy asi 19 miliónov eur a zásadný pokles pri počte zamestnancov - 20. Kompetentní už vtedy rátali straty na úrovni 2,55 milióna eur. Okrem toho firma samotnému štátu dlží 160-tisíc eur v prípade odvodov a 110-tisíc eur v prípade daní.
Chvíľu sa hovorilo o záchrane Andrea Shopu v momente, keď prišla pod značku TPD. Fungovala dokonca aj zákaznícka podpora a kamenná predajňa v Dunajskej Strede. Teraz nie je jasné, čo sa bude po krokoch súdov diať.
Na poli obchodov s elektronikou ide o, žiaľ, známy scenár z posledných rokov. Svoje brány musel zavrieť už veľký predajca Okay elektro a napríklad Datart prešiel pod spoločnosť NAY.