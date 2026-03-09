Slovenská ekonomika kolabuje v priamom prenose: KRACH firmy, ktorá stála za seriálom PUMPA!

BRATISLAVA - Nie je to tak dávno, čo sa na obrazovkách verejnoprávnej STVR (vtedy nazývanej RTVS) vysielal seriálový cyklus známy pod názvom Pumpa. Jeho natáčacie priestory poznali predovšetkým známi politici, ktorí sa objavovali v rámci satiry po boku známych hercov. Firma, ktorá stála v pozadí tohto seriálu, ktorý svojho času poznalo celé Slovensko, vyhlásila bankrot!
Na konkurz, do ktorého sa spoločnosť dostala, upozornil portál CRIF. V článku popisoval 27 firiem, ktoré vyhlásili bankrot a práve Pumpa SK s.r.o. je medzi nimi. Presnejšie súd vo februári tohto roka začal konkurzné konanie a následne tento konkurz aj vyhlásil. Ide o majetok spoločnosti a firma dosiahla za rok 2024 tržby vyše 90 miliónov eur a zisk 114-tisíc eur.
Práve táto spoločnosť stála za viacerými pobočkami čerpacích staníc a poskytla aj priestory pre natáčanie seriálu Pumpa. Známi politici ako Mária Kolíková, Igor Matovič, Andrej Danko či ďalšie osobnosti spoločenského života sa objavovali pravidelne pred kamerami, aby sekundovali ako hostia Danovi Heribanovi, Michalovi Kubovčíkovi a Tiborovi Vokounovi.
"Hoci hlavný predmet činnosti si udáva služby pohostinstiev, verejnosti je známa cez sieť čerpacích staníc. Na jednej z nich sa pred pár rokmi natáčal aj populárny satirický seriál Pumpa vysielaný na RTVS, kde sa zviditeľňovali viacerí politici. V uplynulých rokoch prebiehali v pozadí firmy neprehľadné vlastnícke zmeny," pripomína portál CRIF.
Satirický seriál Pumpa sa vysielal v pravidelných večerných blokoch v čase, kedy na Slovensku vládli prísne protipandemické opatrenia pre ochorenie Covid-19. Konkrétne od 26. septembra 2020 do 18. decembra 2021.
CRIF pripomína, že najviac bankrotov zaznamenali firmy z priemyslu, podniky z veľkoobchodu a maloobchodu a zo stavebníctva. Poväčšine ide o malé firmy, až 15 z nich malo menej ako desať zamestnancov.