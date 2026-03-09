Vážna nehoda na východe: Policajné auto sa zrazilo s osobným, zranili sa štyria ľudia

MICHALOVCE - Dopravnou nehodou, ku ktorej došlo v nedeľu (8. 3.) popoludní v Michalovciach, sa zaoberá Úrad inšpekčnej služby. Pri zrážke služobného policajného vozidla a osobného auta sa zranili štyri osoby. Uviedla to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.
Vodič, ktorý približne o 15.00 h viedol služobné motorové vozidlo po Ulici J. Hollého v smere od hotela, sa pri prechádzaní križovatkou pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a sledovaniu cestnej premávky. Následne narazil do ľavej bočnej časti vozidla značky Kia Sportage. Po zrážke sa vozidlo Kia odrazilo a zostalo prevrátené na streche. „Podľa doterajších zistení mal vodič na vozidle zn. Škoda zapnuté svetelné výstražné znamenie,“ uviedla hovorkyňa.
Pri dychovej skúške u vodičov nezistili prítomnosť alkoholu. Podľa predbežnej lekárskej správy vodič služobného vozidla utrpel zranenia s predpokladanou dĺžkou liečenia nad sedem dní, jeho spolujazdec do siedmich dní. Vodič druhého vozidla utrpel zranenia s predpokladanou dĺžkou liečenia do 14 dní a jeho spolujazdkyňa do siedmich dní.