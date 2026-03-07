Hasiči zasahujú pri nehode troch vozidiel vo Zvolene: Hasia začínajúci požiar

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
ZVOLEN - Hasiči aktuálne zasahujú pri dopravnej nehode troch vozidiel na ceste 1/66 na výjazde zo Zvolena smerom do Krupiny. Nehoda sa podľa Radoslava Slašťana z operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici zaobišla bez zranení.
„Jedno z vozidiel začalo po nehode horieť, takže príslušníci HaZZ vozidlo hasili,“ priblížil. Ako dodal, aktuálne je už požiar uhasený, no zásah stále prebieha. Na mieste zasahuje šesť štátnych hasičov s dvomi kusmi techniky.