AKTUÁLNE Ťažká dopravná nehoda na juhu Slovenska: Zasahujú všetky zložky, privolaný bol aj vrtuľník

(Zdroj: Topky)
BÁČ - Aktuálne zasahujú všetky záchranné zložky pri dopravnej nehode na ceste č. II/506 medzi obcami Báč a Horný Bar.
Podľa prvotných informácií tu došlo z doposiaľ presne nezistených príčin k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. Pri nehode sa zranili dve osoby. Na miesto bol vyslaný aj záchranársky vrtuľník.
Dopravu na mieste riadi polícia. Je možné využiť obchádzkovú trasu po ceste č. III/1381. "Presné príčiny, miera zavinenia ako aj okolnosti jej vzniku budú predmetom ďalšieho objasňovania," uviedla polícia.