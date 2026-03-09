Pondelok9. marec 2026, meniny má Františka, zajtra Branislav, Bronislav, Bruno

Osem osôb čelí obžalobe v kauze podvodov na senioroch, ktorí prišli o tisíce eur

TRNAVA - Osem osôb čelí obžalobe podanej na Okresný súd v Trnave v kauze podvodov na senioroch, ktorí prišli o tisíce eur. Celková spôsobená škoda je vyčíslená na 257.508 eur. V prípade dokonania skutkov, ktoré ostali v štádiu pokusu, by bola spôsobená škoda ešte o 78.000 eur väčšia. Informoval o tom hovorca Krajskej prokuratúry v Trnave Mojmír Huna.

Obžaloba sa týka 19 skutkov pokračujúceho trestného činu podvodu, ktorého sa obvinení mali dopustiť na osobách vyššieho veku závažnejším spôsobom konania - na viacerých osobách a organizovanou skupinou. „V období od júna 2024 do augusta 2025 na území Slovenska (Hlohovec, Veľký Meder, Galanta, Pezinok, Bernolákovo, Nitra, Zohor, Martin, Brusno, Banská Štiavnica, Žarnovica, Žilina, Košice, Veľké Kapušany) po rozdelení úloh (navolávač, sprostredkovateľ, navádzač, preberač) pod vymyslenou legendou vylákali alebo sa pokúsili vylákať od viacerých seniorov finančné prostriedky alebo cennosti,“ ozrejmil hovorca.

Táto legenda podľa neho väčšinou spočívala v tom, že blízky príbuzný poškodených mal dopravnú nehodu, pri ktorej došlo k usmrteniu dieťaťa a aby ich príbuzný nešiel do väzby, je potrebné uhradiť kauciu. „Iná používaná legenda spočívala v tom, že blízky príbuzný bol zadržaný políciou pri odovzdávaní balíka pre cudziu osobu, pričom balík obsahoval zakázané látky a opätovne je potrebné zaplatiť určitý obnos peňazí, aby nešiel do väzby,“ doplnil.

Posledná používaná legenda spočívala v tom, že majetok osloveného poškodeného je v ohrození a preto musia peniaze či iné cennosti odovzdať do úschovy príslušníkovi polície, ktorého za ním pošlú. „Celkovo bola činnosťou organizovanej skupiny spôsobená škoda na majetku poškodených seniorov vo výške 257.508 eur, v prípade dokonania skutkov, ktoré ostali v štádiu pokusu, by bola spôsobená ďalšia škoda vo výške 78.000 eur, pričom na spôsobení uvedenej škody sa každý z obvinených podieľal inou sumou,“ doplnil Huna.

