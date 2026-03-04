Streda4. marec 2026, meniny má Kazimír, zajtra Fridrich

Nový podvod cez SMS: Polícia varuje pred správami vydávajúcimi sa za Slovenskú poštu

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

Bratislava 4. marca (TASR) - Polícia varuje pred podvodnými SMS v mene Slovenskej pošty. Tento podvod je podľa nej nebezpečný najmä pre tých, ktorí čakajú na balík. Informuje o tom na sociálnej sieti.

Podvodná SMS podľa polície obsahuje aj vetu „Potvrďte svoju adresu prostredníctvom odkazu do 12 hodín“. Pripomína, že Slovenská pošta také správy neposiela a vyzýva verejnosť, aby neklikala na doručené odkazy. Môže byť tak totiž presmerovaná na falošnú stránku Slovenskej pošty.

 
 

 

Viac o téme: BalíkPodvodyPolícia SMS
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Maroš Žilinka
Žilinka pre boj s daňovými podvodmi žiada zmeny v trestných kódexoch
Domáce
Ilustračné foto
Pozor na podvodníkov: Falošné diaľničné známky opäť okrádajú vodičov
Domáce
undefined
POZOR na poplatky po zápise firmy: Ministerstvo upozorňuje na podvody!
Domáce
Bezdomovec vo Ferrari? Polícia
Bezdomovec vo Ferrari? Polícia stopla cestného piráta a odhalila NAJŠOKUJÚCEJŠÍ podvod rokov! Doma ukrýval milióny
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Prominenti
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy

Domáce správy

Predseda vlády SR Robert
PRIESKUM Ficov odchod na Ústavný súd rozdeľuje spoločnosť: Jeho voliči ho veľmi nechcú, za to u TÝCHTO má podporu
Domáce
FOTO Ilustračné foto
Nový podvod cez SMS: Polícia varuje pred správami vydávajúcimi sa za Slovenskú poštu
Domáce
Na Slovensko sa dostalo
Na Slovensko sa dostalo mäso so ZAKÁZANÝM hormónom! Skončilo v troch reštauráciách
Domáce
Veľké jarné upratovanie v Banskej Bystrici: Prvé kontajnery už od 13. marca, poznáme harmonogram
Veľké jarné upratovanie v Banskej Bystrici: Prvé kontajnery už od 13. marca, poznáme harmonogram
Banská Bystrica

Zahraničné

Port of Los Angeles,
Útok na loď v Hormuzskom prielive: Omán zachránil posádku po zásahu raketami
Zahraničné
Repatriačný let sprevádzali komplikácie:
Repatriačný let sprevádzali komplikácie: Najskôr meškanie a potom výbuchy! Cestujúci prežili ťažké chvíle
Zahraničné
Ropný terminál rafinérky
Slovnaft a Mol podali sťažnosť do Bruselu: Podozrievajú chorvátskeho prepravcu zo zneužitia monopolu
Zahraničné
Komisia OSN odsúdila útoky
Komisia OSN odsúdila útoky na Irán: Cielené zabíjanie podľa nej nie je spravodlivosť
Zahraničné

Prominenti

Liberty Simon
Prepískla to? Transrodová Slovenka Liberty na háklivú tému: Adele to musela vysvetliť!
Domáci prominenti
Martin Kližan
Kližan VYTOČENÝ do vývrtky: Stále je v Saudskej Arábii... Ministerstvo vôbec NEPOMÁHA!
Domáci prominenti
FOTO Čierny obojok, pohľad, čo
Čierny obojok, pohľad, čo zabíja a NOHAVIČKY NIKDE: Dráždivé foto Megan Fox rok po pôrode
Zahraniční prominenti
Verešovej dcéra Vanessa (18):
Verešovej dcéra Vanessa (18): Ukázala nového frajera... Mame sa s ním nepochválila!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Lieky na chudnutie typu
Lieky na chudnutie typu Ozempic: Skvelé výsledky, ALE vážne otázky
vysetrenie.sk
Vypil TRI litre VODKY
Vypil TRI litre VODKY denne a vyzeral ako postavička zo Simpsonovcov: Sean prežil vlastnú SMRŤ, dnes ho nespoznáte!
Zaujímavosti
KRVAVÁ GUĽOVAČKA v New
KRVAVÁ GUĽOVAČKA v New Yorku: Policajti skončili v nemocnici a lektor univerzity sa SMIAL, že ich deti ostali bez otca
Zaujímavosti
Raňajky nad oblakmi, frťan
Raňajky nad oblakmi, frťan pod zemou: Spoznajte 6 top gastrozážitkov na Strednom Slovensku
dromedar.sk

Dobré správy

Ako sú na tom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
openiazoch.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce
Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce
Zdroj: Getty Images
Ako nájsť cestu za zdravou pokožkou? Slovenská značka má recept, ktorý ocení každá žena
plnielanu.sk

Ekonomika

Dopláca Slovensko na pomoc Ukrajincom? Takáto je realita, čísla hovoria veľmi jasne!
Dopláca Slovensko na pomoc Ukrajincom? Takáto je realita, čísla hovoria veľmi jasne!
Konsolidácia naruby? Príjmy štátu klesajú, kým výdavky rastú dvojciferným tempom!
Konsolidácia naruby? Príjmy štátu klesajú, kým výdavky rastú dvojciferným tempom!
Drahšie tankovanie na obzore: Prečo vás nová cena ropy dobehne pri pokladni už o dva týždne
Drahšie tankovanie na obzore: Prečo vás nová cena ropy dobehne pri pokladni už o dva týždne
Prídeme o tisícku miest aj milióny eur: Zamestnávatelia ukázali prstom na vinníka odchodu Samsungu!
Prídeme o tisícku miest aj milióny eur: Zamestnávatelia ukázali prstom na vinníka odchodu Samsungu!

Šport

FC Košice – DAC 1904 Dunajská Streda: Online prenos zo štvrťfinále Slovnaft Cupu
FC Košice – DAC 1904 Dunajská Streda: Online prenos zo štvrťfinále Slovnaft Cupu
Slovnaft Cup
VIDEO Obrovský supertalent slovenského biatlonu: Straková zvíťazila v šprinte a získala druhé zlato!
VIDEO Obrovský supertalent slovenského biatlonu: Straková zvíťazila v šprinte a získala druhé zlato!
Biatlon
Talentovaná Kapustíková opäť ukázala svoje kvality: Česko oslavuje novú majsterku sveta
Talentovaná Kapustíková opäť ukázala svoje kvality: Česko oslavuje novú majsterku sveta
Zimné športy
Sabalenková je za, Swiateková proti: Ženský tenis rieši vážnu dilemu, s nápadom prišiel známy muž
Sabalenková je za, Swiateková proti: Ženský tenis rieši vážnu dilemu, s nápadom prišiel známy muž
WTA

Auto-moto

Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Novinky
NDS pripravuje rekonštrukciu stredového deliaceho pásu na diaľnici D2
NDS pripravuje rekonštrukciu stredového deliaceho pásu na diaľnici D2
Doprava
TEST: Kia EV6 - facelift pomohol. Pozor na strešné okno
TEST: Kia EV6 - facelift pomohol. Pozor na strešné okno
Testy
Chystajú sa ďalšie zmeny v prímestskej doprave v Bratislavskom kraji
Chystajú sa ďalšie zmeny v prímestskej doprave v Bratislavskom kraji
Ekonomika

Kariéra a motivácia

Chcete stovky eur späť od poisťovne? Bez preventívky na to zabudnite
Chcete stovky eur späť od poisťovne? Bez preventívky na to zabudnite
Domáce
Veľká zmena pre tisíce seniorov: Predčasné dôchodky porastú, poisťovňa už posiela prvé peniaze
Veľká zmena pre tisíce seniorov: Predčasné dôchodky porastú, poisťovňa už posiela prvé peniaze
Domáce
Firmy zúfalo hľadajú ľudí: Tieto pracovné pozície na Slovensku sú dnes najžiadanejšie
Firmy zúfalo hľadajú ľudí: Tieto pracovné pozície na Slovensku sú dnes najžiadanejšie
Získaj prácu
Toto rozhoduje o vašom prijatí do práce: Firmy zmenili pravidlá hry a väčšina uchádzačov o tom netuší
Toto rozhoduje o vašom prijatí do práce: Firmy zmenili pravidlá hry a väčšina uchádzačov o tom netuší
Pracovný pohovor

Varenie a recepty

Len vymiešate a šup s tým do rúry: Rýchle hrnčekové recepty, ktoré ušetria čas aj riad.
Len vymiešate a šup s tým do rúry: Rýchle hrnčekové recepty, ktoré ušetria čas aj riad.
Šťavnatý aj na druhý deň. Mramorový koláč s pudingom a smotanovou perinkou.
Šťavnatý aj na druhý deň. Mramorový koláč s pudingom a smotanovou perinkou.
Šťavnaté kuracie na prírodno v horčicovej omáčke
Šťavnaté kuracie na prírodno v horčicovej omáčke
Kuracie prsia
Kysnutý makový závin, ktorý nepraskne? Skúste tento trik
Kysnutý makový závin, ktorý nepraskne? Skúste tento trik
Rady a tipy

Technológie

Windows 11 mení ikonku batérie na paneli úloh. Microsoft potvrdil, že farebný indikátor prichádza na ďalšie počítače
Windows 11 mení ikonku batérie na paneli úloh. Microsoft potvrdil, že farebný indikátor prichádza na ďalšie počítače
Windows
Teleskop NASA prvýkrát zachytil astrosféru okolo hviezdy podobnej Slnku. Takto mohlo vyzerať naše Slnko v mladosti
Teleskop NASA prvýkrát zachytil astrosféru okolo hviezdy podobnej Slnku. Takto mohlo vyzerať naše Slnko v mladosti
Veda a výskum
Hackeri prišli na nový trik s prihlasovaním cez Microsoft či Google. Odkaz vyzerá legitímne, no presmeruje ťa na podvodnú stránku
Hackeri prišli na nový trik s prihlasovaním cez Microsoft či Google. Odkaz vyzerá legitímne, no presmeruje ťa na podvodnú stránku
Bezpečnosť
771 iránskych rakiet za prvé dni konfliktu. Obrana stála miliardy a rýchlo míňa zásoby Patriotov
771 iránskych rakiet za prvé dni konfliktu. Obrana stála miliardy a rýchlo míňa zásoby Patriotov
Moderná vojna a konflikty

Bývanie

Má len 24 m2, ale nájdete v ňom pokoj. Jednoduché bývanie ukazuje, že na relax v prírode toho netreba veľa
Má len 24 m2, ale nájdete v ňom pokoj. Jednoduché bývanie ukazuje, že na relax v prírode toho netreba veľa
Ak pestujete retro rastliny a chytáte vodu do sudov, ste v kurze! Trendy záhrad 2026 sa vracajú ku kvetom našich babiek
Ak pestujete retro rastliny a chytáte vodu do sudov, ste v kurze! Trendy záhrad 2026 sa vracajú ku kvetom našich babiek
Ešte aj toaleta je štýlovejšia ako mnohé byty! O trendy a priemernosť tu nešlo, no ich dom vyzerá inak, ako sme zvyknutí
Ešte aj toaleta je štýlovejšia ako mnohé byty! O trendy a priemernosť tu nešlo, no ich dom vyzerá inak, ako sme zvyknutí
Tieto domácnosti si starnutie vážia a rozbité veci ešte opravujú. Štýlu wabi-sabi podľahol už aj Kanye West
Tieto domácnosti si starnutie vážia a rozbité veci ešte opravujú. Štýlu wabi-sabi podľahol už aj Kanye West

Pre kutilov

Prečo kúpený substrát často nestačí? Spoznajte tajné prísady záhradkárov, ktoré oživia pôdu a zachránia korene
Prečo kúpený substrát často nestačí? Spoznajte tajné prísady záhradkárov, ktoré oživia pôdu a zachránia korene
Záhrada
Viete, čo potichu ničí vaše spotrebiče? Tieto veci v kuchyni podceňuje mnoho z nás
Viete, čo potichu ničí vaše spotrebiče? Tieto veci v kuchyni podceňuje mnoho z nás
Údržba a opravy
5 najčastejších chýb, ktoré robíme v marcovej záhrade
5 najčastejších chýb, ktoré robíme v marcovej záhrade
Záhrada
Ako dosiahnuť maximálny zisk zo slnka pomocou fotovoltických panelov
Ako dosiahnuť maximálny zisk zo slnka pomocou fotovoltických panelov
Strecha

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Vďaka tomuto krému už nebudete potrebovať púder ani korektor
Krása
Vďaka tomuto krému už nebudete potrebovať púder ani korektor
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Predseda vlády SR Robert
Domáce
PRIESKUM Ficov odchod na Ústavný súd rozdeľuje spoločnosť: Jeho voliči ho veľmi nechcú, za to u TÝCHTO má podporu
Repatriačný let sprevádzali komplikácie:
Zahraničné
Repatriačný let sprevádzali komplikácie: Najskôr meškanie a potom výbuchy! Cestujúci prežili ťažké chvíle
Na Slovensko sa dostalo
Domáce
Na Slovensko sa dostalo mäso so ZAKÁZANÝM hormónom! Skončilo v troch reštauráciách
Desivé zábery z Košíc:
Domáce
Desivé zábery z Košíc: Zrážku chodca na prechode zachytila KAMERA, zásadná výzva štátnych orgánov!

Ďalšie zo Zoznamu