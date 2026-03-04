Nový podvod cez SMS: Polícia varuje pred správami vydávajúcimi sa za Slovenskú poštu

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
Bratislava 4. marca (TASR) - Polícia varuje pred podvodnými SMS v mene Slovenskej pošty. Tento podvod je podľa nej nebezpečný najmä pre tých, ktorí čakajú na balík. Informuje o tom na sociálnej sieti.
Podvodná SMS podľa polície obsahuje aj vetu „Potvrďte svoju adresu prostredníctvom odkazu do 12 hodín“. Pripomína, že Slovenská pošta také správy neposiela a vyzýva verejnosť, aby neklikala na doručené odkazy. Môže byť tak totiž presmerovaná na falošnú stránku Slovenskej pošty.