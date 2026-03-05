Pozor na nový trik podvodníkov! Vydávajú sa za kamaráta a lákajú peniaze cez mobilnú aplikáciu

NITRIANSKE RUDNO - Polícia vyšetruje okolnosti podvodného konania, keď neznámy páchateľ, ktorý sa vydával za kamaráta, vylákal od poškodeného muža cez mobilnú aplikáciu peniaze. Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru (PZ) v Nitrianskom Rudne začal trestné stíhanie z prečinu podvodu, informovalo Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne vo štvrtok na sociálnej sieti.
„Neznámy páchateľ kontaktoval poškodeného a v správe ho požiadal o požičanie 900 eur s tým, že peniaze súrne potrebuje poslať na účet a nasledujúci deň ich vráti. Poškodený bez overenia zaslal na uvedené číslo účtu 900 eur. Následne páchateľ požiadal o ďalších 500 eur, ktoré poškodený taktiež poslal,“ uviedla polícia. Pri tretej žiadosti o ďalších 500 eur už podľa nej poškodený svojho kamaráta telefonicky kontaktoval a zistil, že tento o žiadne peniaze nežiadal. „Týmto konaním vznikla poškodenému škoda vo výške 1400 eur,“ doplnila.
Polícia v tejto súvislosti apeluje na verejnosť, aby neposielala peniaze na základe správy v aplikácii, aj keď sa tvári, že je od známej osoby. „Vždy si takúto žiadosť overte telefonicky alebo osobne. Buďte obozretní pri náhlych a urgentných žiadostiach o finančnú pomoc. Podvodníci zneužívajú dôveru medzi priateľmi a rodinou. Buďte opatrní, aby ste sa nestali ich obeťou,“ odporučili ľuďom policajti.