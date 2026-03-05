Razia na strednom Slovensku: Akcia SIMULÁTOR udrela na kšefty s luxusnými autami, v hre sú obrovské podvody!

BANSKÁ BYSTRICA - Banskobystrický kraj sa v stredu stal dejiskom rozsiahleho zásahu Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS). Pod krycím názvom „SIMULÁTOR“ sa rozbehla akcia zameraná na podozrivé obchody s luxusnými automobilmi. Príslušníci finančnej správy si posvietili na šesť firiem, ktoré mali štát oberať o obrovské sumy cez neoprávnené vratky DPH. Padli už aj prvé rozhodnutia o zaistení majetku.
Príslušníci kriminálneho úradu nabehli do priestorov podozrivých spoločností v stredu 4. marca. Akcia SIMULÁTOR nebola náhodná – vychádzala z dlhodobej operatívnej a analytickej činnosti daniarov, ktorí sledovali toky peňazí a podozrivé dovozy drahých vozidiel na územie Slovenska.
Zásah smeroval voči šiestim obchodným spoločnostiam. Tie sú dôvodne podozrivé z toho, že si neoprávnene uplatňovali nadmerné odpočty DPH pri obchodovaní s luxusnými automobilmi. V praxi to často funguje tak, že autá papierovo „kolujú“ medzi firmami, aby si jedna z nich mohla od štátu vypýtať vrátenie dane, hoci na to nemá nárok.
Počas akcie príslušníci finančnej správy zaistili účtovnú dokumentáciu týchto spoločností. „Kriminálny úrad finančnej správy zároveň vydal rozhodnutia o uložení predbežného opatrenia na majetok. Dôvodom je obava, že nesplatná alebo ešte nevyrubená daň by v budúcnosti nemusela byť uhradená alebo by mohla byť nevymožiteľná,“ informovala finančná správa.