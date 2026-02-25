Island chystá zásadné rozhodnutie: V najbližších mesiacoch bude referendum o vstupe do EÚ

VARŠAVA - Island v nasledujúcich mesiacoch usporiada referendum o obnovení rokovaní o vstupe krajiny do Európskej únie, potvrdila v stredu vo Varšave islandská premiérka Kristrún Frostadóttir. Informuje o tom agentúra Reuters.
„V priebehu najbližších mesiacov budeme pracovať na príprave referenda, referenda o možnom obnovení prístupových rokovaní s Európskou úniou,“ povedala predsedníčka islandskej vlády po stretnutí s poľským premiérom Donaldom Tuskom. Pôvodne sa očakávalo, že referendum sa uskutoční až v roku 2027, no podľa pondelkovej správy portálu Politico by sa mohlo zorganizovať už v auguste tohto roka.
Island požiadal o členstvo v EÚ v júli 2009. Prístupové rokovania sa začali o rok neskôr, avšak na žiadosť Reykjavíku boli v decembri 2013 pozastavené. V marci 2015 Island požiadal, aby sa nepovažoval za kandidátsku krajinu, čo Rada EÚ vzala na vedomie.
V posledných rokoch sa záujem o vstup do EÚ opäť zvýšil, čo podľa Reuters ovplyvnili rastúce životné náklady a pretrvávajúca vojna na Ukrajine. Popularitu získal aj po nedávnom zvýšenom záujme Spojených štátov o Grónsko a vyjadreniach amerických predstaviteľov na adresu Islandu.