Aj aktuálny konflikt ukazuje slabosť EÚ, zhodli sa Tomáš a Dubéci

BRATISLAVA - Eskalujúci konflikt na Blízkom východe poukázal na slabú akcieschopnosť Európskej únie (EÚ) vstupovať do riešení geopolitických problémov a konfliktov. V diskusnej relácii STVR 0 5 minút 12 sa na tom zhodli minister sociálnych vecí, práce a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) a podpredseda Národnej rady SR Martin Dubéci (PS).
Kým však Dubéci naznačil, že dôvodom sú možno aj procesné obštrukcie, ktoré umožňujú dvom krajinám ako Maďarsko a Slovensko brániť Únii v prijímaní strategických rozhodnutí, Tomáš odmieta, že by dve krajiny dokázali brániť akcieschopnosti EÚ. „Únia má na to iné nástroje, ktoré by mala používať,“ upozornil.
Obaja sa v každom prípade zhodujú, že postup USA v Iráne, napriek oprávnenej kritike diktátorských praktík tamojšieho vládneho režimu, bol v rozpore s medzinárodným právom. Obaja si zároveň želajú čo najskoršiu deeskaláciu napätia v blízkovýchodnom regióne. V súvislosti s konfliktom sa dotkli aj problémov s prepravou ropy prostredníctvom námornej trasy cez Hormuzský prieliv. Tomáš upozornil, že pätina vyťaženej ropy sa prepravuje týmto prielivom a blokovanie či obmedzenie dodávok bude mať výrazný negatívny vplyv. „O to viac je potrebné urobiť všetko preto, aby znovu začala tiecť na Slovensko ropa cez ropovod Družba,“ zdôraznil.
Kritizoval postoj ukrajinského prezidenta
Kritizoval postoj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a jeho neochotu pri požadovanej inšpekcii poškodenia ropovodu i doteraz nenaplnené prísľuby ukrajinskej strany o obnovení dodávok. „Vzhľadom na pomoc, ktorú sme Ukrajine ako Slovensko doteraz poskytli, by sme si zaslúžili naozaj partnerský prístup,“ upozornil Tomáš. Odvetný krok v podobe zastavenia dodávok núdzovej elektriny na Ukrajinu vníma ako krajné riešenie, vychádzajúce práve z absencie zodpovedného partnerského prístupu Ukrajiny. Zdôraznil, že komerčné dodávky elektriny na Ukrajinu normálne fungujú.
Dubéci, naopak, ostro skritizoval zastavenie dodávok núdzovej elektriny. „To je práve elektrina, ktorá sa dodáva v čase núdze, keď ju potrebujú napríklad nemocnice,“ upozornil. Poukázal na to, že ukrajinská strana ponúkla alternatívy prepravy ropy, podľa neho však skutočným dôvodom konania Roberta Fica (Smer-SD) je to, že chce pomôcť premiérovi Viktorovi Orbánovi v maďarských parlamentných voľbách. V národnoštátnych záujmoch Slovenska nie je podľa Dubéciho obhajovať a udržiavať závislosť od ruských energií, ale diverzifikovať energetické zdroje.