Spadla lavína v Mengusovskej doline! Záchranári prečesávali terén

VYSOKÉ TATRY - Horská záchranná služba (HZS) preverovala v nedeľu lavínu, ktorá spadla vo Vysokých Tatrách v Mengusovskej doline. „Našťastie, pod masou snehu sa nikto nenachádzal a pátranie bolo ukončené s negatívnym výsledkom,“ informovala HZS.
Hlásenie o páde lavíny v Mengusovskej doline spod Malej Bašty prijalo Operačné stredisko tiesňového volania HZS krátko pred poludním. Oznamovateľkou bola skialpinistka, ktorú lavína strhla, no zostala na jej povrchu a bez zranení. „Keďže pred pádom lavíny počula v danej lokalite hlasy osôb, ktoré sa pohybovali nad ňou a nebola si istá, či ich lavína nezasiahla, okamžite kontaktovala HZS a začala pomocou lavínového vyhľadávacieho prístroja s prehľadávaním lavíniska,“ uviedla záchranná služba. O súčinnosť bola požiadaná Vrtuľníková záchranná zdravotná služba (VZZS) z Popradu, ktorá v Starom Smokovci vyzdvihla na palubu vrtuľníka záchranára a psovoda HZS spolu s lavínovým psom. Tí po vysadení pri skialpinistke pokračovali v prepátravaní lavíny.
„Opätovne apelujeme na návštevníkov horských oblastí, aby sa do hôr nevyberali sami a hlavne v menej frekventovaných lokalitách sa pohybovali aspoň vo dvojiciach. Obzvlášť pri lavínových nehodách môže byť kamarátska pomoc kľúčová a výrazne zvyšuje šancu na prežitie zasypanej osoby,“ upozornila HZS.