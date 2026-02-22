Spadla lavína v Mengusovskej doline! Záchranári prečesávali terén

Nedeľa22. február 2026, meniny má Etela, zajtra Roman, Romana

VYSOKÉ TATRY - Horská záchranná služba (HZS) preverovala v nedeľu lavínu, ktorá spadla vo Vysokých Tatrách v Mengusovskej doline. „Našťastie, pod masou snehu sa nikto nenachádzal a pátranie bolo ukončené s negatívnym výsledkom,“ informovala HZS.

Hlásenie o páde lavíny v Mengusovskej doline spod Malej Bašty prijalo Operačné stredisko tiesňového volania HZS krátko pred poludním. Oznamovateľkou bola skialpinistka, ktorú lavína strhla, no zostala na jej povrchu a bez zranení. „Keďže pred pádom lavíny počula v danej lokalite hlasy osôb, ktoré sa pohybovali nad ňou a nebola si istá, či ich lavína nezasiahla, okamžite kontaktovala HZS a začala pomocou lavínového vyhľadávacieho prístroja s prehľadávaním lavíniska,“ uviedla záchranná služba. O súčinnosť bola požiadaná Vrtuľníková záchranná zdravotná služba (VZZS) z Popradu, ktorá v Starom Smokovci vyzdvihla na palubu vrtuľníka záchranára a psovoda HZS spolu s lavínovým psom. Tí po vysadení pri skialpinistke pokračovali v prepátravaní lavíny.

„Opätovne apelujeme na návštevníkov horských oblastí, aby sa do hôr nevyberali sami a hlavne v menej frekventovaných lokalitách sa pohybovali aspoň vo dvojiciach. Obzvlášť pri lavínových nehodách môže byť kamarátska pomoc kľúčová a výrazne zvyšuje šancu na prežitie zasypanej osoby,“ upozornila HZS.

 

Viac o téme: LavínaHorská záchranná službaTatryMengusovská dolina
