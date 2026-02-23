V Tatrách platí nad hranicou lesa mierne lavínové nebezpečenstvo

LIPTOVSKÁ HRÁDOK - Vo Vysokých, Západných a Nízkych Tatrách platí v pondelok nad hranicou lesa mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vo Fatrách a východnej časti Nízkych Tatier pretrváva len malé lavínové nebezpečenstvo. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby (HZS).
Pod hrebeňmi a vo vrchných častiach žľabov sú nestabilné snehové vankúše a doskový sneh, ktorý pri mechanickom zaťažení môže na strmých svahoch znamenať uvoľnenie lavíny. „Vnútri snehovej pokrývky sa nachádza vrstva hranatozrnného snehu, ktorá sa prejavuje typickými varovnými signálmi - praskaním snehovej pokrývky a dunivými - sedavými zvukmi,“ upozornilo stredisko s tým, že samovoľné mokré lavíny sa môžu objaviť pod hranicou 1500 metrov nad morom (m n. m.).
Nestabilné vrstvy hranatozrnného snehu sa v snehovej pokrývke nachádzajú v severnom sektore a v najvyšších polohách. Nového snehu napadlo do 15 centimetrov. Nad 1500 m n. m. je suchý, vetrom previevaný a je rozmiestnený nerovnomerne. „Výška snehovej pokrývky je naďalej výrazne podpriemerná, a to najmä v polohách do 1500 m n. m.,“ dodali zo SLP.