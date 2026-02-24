Zadržanie na letisku vo Varšave: Muža hľadaného pre špionáž v prospech Číny vzali do väzby

VARŠAVA - Vo Varšave v sobotu zadržali občana Čiernej hory, ktorého Litva hľadala na základe európskeho zatykača pre podozrenie zo špionáže pre Čínu. Muža zatkli príslušníci Centrálneho vyšetrovacieho úradu polície (CBŠP) na letisku v metropole, informuje o tom agentúra PAP.
„Muž bol hľadaný na základe európskeho zatykača jedným zo štátov EÚ v súvislosti s podozrením zo špionáže v prospech Čínskej ľudovej republiky,“ informoval hovorca CBŠP Krzysztof Wrzešniowski.
Súd v prípade vyhovel návrhu prokurátora a rozhodol o sedemdňovej väzbe zadržaného, informoval hovorca Okresnej prokuratúry vo Varšave Piotr Antoni Skiba. Uviedol, že ide o dĺžku väzby potrebnú na doručenie dokumentácie k európskemu zatykaču zo zahraničia, pričom príslušné podklady už poľská prokuratúra dostala.