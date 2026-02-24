Rezort vnútra chystá veľký nákup pre hasičov: Desať nových tunelových špeciálov za milióny

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra (MV) SR pripravuje nákup novej špeciálnej techniky pre Hasičský a záchranný zbor (HaZZ). Ide o automobily typu tunelový špeciál, ktoré sú určené najmä na zásahy v tuneloch a pri mimoriadnych udalostiach s vysokým rizikom. V pláne je nakúpiť desať tunelových špeciálov. Informoval o tom hovorca MV SR Matej Neumann.
Zastaraná technika brzdí hasičov
„Ak by sa obstarávanie nerealizovalo, HaZZ by bol naďalej odkázaný na poruchovú a morálne zastaranú techniku v nedostatočnom počte. Zároveň pôjde o lepšie rozmiestnenie a dostupnosť zásahovej techniky,“ skonštatoval Neumann.
Hasičský a záchranný zbor v súčasnosti prevádzkuje šesť tunelových špeciálov. Dve vozidlá majú priemerný vek približne deväť rokov a štyri vozidlá majú priemerný vek približne 16 rokov, čo je podľa rezortu vnútra za hranicou ich životnosti. Staršie vozidlá sú zároveň častejšie poruchové a ich prevádzka si vyžaduje zvýšené náklady. Rekonštrukcia techniky s takýmto vekom sa podľa ministerstva nepovažuje za efektívnu investíciu.
Nové vozidlá za 1,77 milióna eur
Predmetom obstarávania je tunelový špeciál, pričom cena jedného je 1.774.539,50 eura s DPH. Výsledná cena bola stanovená na základe vyhodnotenia prieskumu trhu. Rámcovú dohodu plánuje ministerstvo uzatvárať na obdobie 24 mesiacov.
Špeciálne zásahové vozidlá sú určené najmä na zdolávanie požiarov prioritne v tuneloch (vykonanie hasiaceho zásahu vodou a penou), prepravu družstva, hasiacich látok a vecných prostriedkov na ochranu pred požiarmi. Určené sú aj na vyslobodzovanie a záchranu osôb pri dopravných nehodách a haváriách a pomoc postihnutým osobám na mieste zásahu. Na Slovensku podľa ministerstva nedošlo v posledných rokoch k nákupu obdobnej techniky.