Napätie okolo škandálu SFZ rastie: Viac mobilov ako lôpt? Huliak poriadne vypenil!

BRATISLAVA - Kauza miliónového ručenia a nákupu tisícok mobilných telefónov v slovenskom futbale má ďalšie pokračovanie. Tentoraz verejne vystúpil minister športu, ktorý spochybnil hospodárnosť aj samotný zmysel obchodu. Otázky smeruje priamo k vedeniu futbalového zväzu.
Do rozvíjajúcej sa kauzy okolo nákupu mobilných telefónov sa najnovšie zapojil minister športu Rudolf Huliak. Vo verejnom vyjadrení upozornil, že v roku 2024 bolo pre potreby futbalového zväzu obstaraných 14-tisíc mobilných telefónov spolu s paušálmi v celkovej hodnote 14,4 milióna eur.
„Chcem sa spýtať, či sa zo Slovenského futbalového zväzu ide stať nový mobilný operátor alebo zriaďujú call centrum? Nemá SFZ už náhodou viac mobilov ako futbalových lôpt?,“ pýta sa minister na sociálnej sieti. Podľa jeho slov je nepochopiteľné, prečo zväz nenakupoval priamo od dodávateľa a kto v skutočnosti tisíce zariadení z peňazí určených na šport využíva. Sporná je podľa ministra aj hospodárnosť obchodu v čase, keď zväz deklaruje napätú finančnú situáciu.
Finančná stabilita v ohrození?
Topky oslovili aj viceprezidentov zväzu Karola Belaníka a Ivana Kozáka s otázkami, či mali členovia Výkonného výboru k dispozícii dostatočné informácie o 17-miliónovej pohľadávke a možných rizikách pre finančnú stabilitu zväzu. Obaja odpovedali zhodne, že členovia Výkonného výboru boli „oboznámení s históriou a aktuálnou situáciou k medializovanej 17 miliónovej pohľadávke“. Riziko však podľa nich vylúčiť nevedia, keďže ide o právnu záležitosť.
Zároveň uviedli, že vzhľadom na blížiace sa voľby do orgánov zväzu by mala byť kauza jednou z prvých tém na rokovaní nového Výkonného výboru.
Stanovisko SFZ
SFZ neeviduje a ani nemá vedomosť o záväzku voči spoločnosti Swan vo výške 3 mil. EUR, ktorý je uvedený v jej stanovisku. Spoločnosť SFZ Marketing si na základe zmluvy od spoločnosti Best Press objednala 14-tisíc ks telefónov značky Xiaomi (základný model Xiaomi Redmi A3) za výrazne odlišných podmienok od tých, ktoré sú uvedené v stanovisku spoločnosti Swan. Telefóny boli dodané a v súvislosti s ich dodaním Spoločnosť SFZ Marketing neeviduje žiadnu neuhradenú faktúru voči spoločnosti Best Press. Následne boli telefóny distribuované v rámci slovenskej futbalovej obce, najmä klubom amatérskeho futbalu, funkcionárom, zamestnancom a regionálnym štruktúram SFZ - a to na základe ich dobrovoľného záujmu. SFZ preto voči spoločnosti Best Press neeviduje žiadne neuhradené faktúry a v súvislosti s dodaním 14 000 telefónov považuje všetky záväzky za riadne vysporiadané.
Kauza sa týka zmlúv uzatvorených v roku 2024, na základe ktorých mal Slovenský futbalový zväz figurovať ako ručiteľ pri nákupe tisícok mobilných telefónov a telekomunikačných služieb. Obchod sprostredkovala firma Best Press, pričom dodávateľom bola telekomunikačná spoločnosť SWAN.
Podľa oficiálneho stanoviska operátora bolo dodaných približne 14-tisíc mobilných telefónov spolu so SIM kartami v celkovej hodnote 14,4 milióna eur. Zariadenia mali byť postupne odovzdávané priamo na centrále zväzu, čo má byť potvrdené aj preberacími protokolmi. Po tom, čo sprostredkovateľ prestal uhrádzať svoje záväzky, si dodávateľ začal uplatňovať ručenie priamo voči SFZ, aktuálne vo výške približne troch miliónov eur.
Paralelne s tým sa objavila aj ďalšia pohľadávka v hodnote približne 17 miliónov eur, ktorá sa týka iného kontraktu na dodávku ďalších tisícok mobilných telefónov z roku 2025. Právni zástupcovia veriteľa tvrdia, že aj v tomto prípade existuje dohoda o ručení zo strany futbalového zväzu, podpísaná jeho štatutárnym zástupcom.
Vedenie SFZ tieto tvrdenia dlhodobo odmieta. Zväz opakovane deklaruje, že o žiadnom obchode v takomto rozsahu nemal vedomosť, ručenie malo byť podľa neho limitované na rádovo tisíce eur a všetky záväzky za techniku, ktorú skutočne objednal, považuje za vysporiadané.