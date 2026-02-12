Štvrtok12. február 2026, meniny má Perla, zajtra Arpád

Kováčikov podpis pod lupou: Ručenie SFZ je vraj nespochybniteľné, v hre je majetok futbalistov!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (3)
(Zdroj: TASR/Jakub Kotian, SWAN)
© Zoznam/red © Zoznam/red

BRATISLAVA - Kauza miliónových mobilných kontraktov v slovenskom futbale naberá nový rozmer. Telekomunikačná spoločnosť SWAN detailne opisuje formu ručenia, ktorú mal prevziať Slovenský futbalový zväz. Tvrdí, že ide o právne silný a časovo neobmedzený záväzok.

Spoločnosť SWAN potvrdila, že Slovenský futbalový zväz prevzal ručiteľský záväzok podľa § 303 a nasl. Obchodného zákonníka. Podľa operátora bola Dohoda o ručení podpísaná 5. júna 2024 prezidentom zväzu Jánom Kováčikom. Dokument má byť písomný a notársky overený. SWAN zároveň tvrdí, že v dokumentácii sa nenachádza žiadne obmedzenie výšky ručenia.

„Podľa článku 4.6 tejto dohody SFZ zabezpečuje splatenie pohľadávok spoločnosti SWAN voči Best Press v celom ich rozsahu, resp. v celej výške, a to vrátane príslušenstva, ako sú úroky z omeškania. Ručenie je definované ako časovo neobmedzené a SFZ v ňom vyhlásilo, že za dlh ručí celým svojím majetkom. “

Napätie okolo škandálu SFZ rastie: Viac mobilov ako lôpt? Huliak poriadne vypenil! Prečítajte si tiež

Napätie okolo škandálu SFZ rastie: Viac mobilov ako lôpt? Huliak poriadne vypenil!

Silný a právne nespochybniteľný základ

Operátor je presvedčený, že ručenie obstojí aj v prípadnom súdnom konaní. „Táto forma ručenia predstavuje silný a právne nespochybniteľný základ pre vymáhanie dlhu, pretože celá dokumentácia vykazuje všetky atribúty potrebné pre úspešné súdne konanie.“ SWAN argumentuje, že dohoda je podpísaná štatutárom, notársky overená a obsahuje jasnú identifikáciu hlavnej zmluvy na dodávku 14-tisíc mobilných zariadení.

Kováčikov podpis pod lupou:
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Topky)

Za mimoriadne dôležité označuje aj písomné uznanie dlhu zo strany spoločnosti Best Press zo dňa 2. decembra 2025 vo výške 1 499 400 eur. Operátor zdôrazňuje, že v tejto fáze sa sústreďuje na civilnoprávne vymáhanie pohľadávky – najprv voči dlžníkovi a následne aj prostredníctvom ručenia voči SFZ.

Spoločnosť zároveň uviedla, že postupuje podľa článku 4.3 Dohody o ručení, ktorý jej umožňuje domáhať sa plnenia priamo od SFZ po uplynutí 20-dňovej lehoty od doručenia výzvy.

Kováčikov podpis pod lupou:
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Topky)

Stanovisko SFZ

SFZ neeviduje a ani nemá vedomosť o záväzku voči spoločnosti Swan vo výške 3 mil. EUR, ktorý je uvedený v jej stanovisku. Spoločnosť SFZ Marketing si na základe zmluvy od spoločnosti Best Press objednala 14-tisíc ks telefónov značky Xiaomi (základný model Xiaomi Redmi A3) za výrazne odlišných podmienok od tých, ktoré sú uvedené v stanovisku spoločnosti Swan. Telefóny boli dodané a v súvislosti s ich dodaním Spoločnosť SFZ Marketing neeviduje žiadnu neuhradenú faktúru voči spoločnosti Best Press. Následne boli telefóny distribuované v rámci slovenskej futbalovej obce, najmä klubom amatérskeho futbalu, funkcionárom, zamestnancom a regionálnym štruktúram SFZ - a to na základe ich dobrovoľného záujmu. SFZ preto voči spoločnosti Best Press neeviduje žiadne neuhradené faktúry a v súvislosti s dodaním 14 000 telefónov považuje všetky záväzky za riadne vysporiadané.

Čo znamená ručenie celým majetkom

Ak by súd potvrdil platnosť Dohody o ručení a dlžník svoj záväzok neuhradil, veriteľ sa môže domáhať plnenia priamo od ručiteľa. V tomto prípade by to znamenalo, že spoločnosť SWAN by mohla požadovať úhradu dlhu od Slovenského futbalového zväzu.

Ručenie podľa § 303 Obchodného zákonníka zakladá solidárnu zodpovednosť ručiteľa za splnenie záväzku. Ak je ručenie definované ako neobmedzené a bez limitu výšky, vzťahuje sa na celý dlh vrátane príslušenstva.

V praxi by to znamenalo, že v prípade neúspechu vymáhania od spoločnosti Best Press by sa predmetom sporu mohol stať majetok zväzu – teda finančné prostriedky, príjmy či iné aktíva, ktorými disponuje.

