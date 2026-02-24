Z Jadranu prišiel tvrdý odkaz! Putinovi užitoční idioti v srdci Európy, píše denník o Ficovi a Orbánovi

BRATISLAVA/ZÁHREB - Ostrá politická prestrelka medzi Chorvátskom, Maďarskom a Slovenskom pre tranzit ruskej ropy doznieva nielen na Slovensku, ale aj v Slovákmi obľúbenej dovolenkovej destinácii. Chorvátsky portál Index.hr pritom situáciu pomenoval mimoriadne ostro – Budapešť a Bratislavu v texte vykresľuje ako "užitočných idiotov Putina v srdci Európy".
Celý spor odštartoval ruský útok na ukrajinské územie, pri ktorom bol poškodený ropovod Družba. Tento sovietsky megaprojekt patrí medzi najdlhšie a najvýznamnejšie ropovodné systémy na svete – spája ruské ropné polia s rafinériami v strednej a východnej Európe cez severnú a južnú vetvu. Po poškodení infraštruktúry sa zastavil tok ruskej ropy do Maďarska a na Slovensko.
Ukrajinská spoločnosť Naftogaz 27. januára oznámila, že Rusko zasiahlo jedno z jej zariadení. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha zverejnil fotografiu horiacej infraštruktúry s odkazom, že ide o cielený ruský útok, ktorý prerušil tranzit ropy – paradoxne potrubím, ktorým samotné Rusko zásobuje Európu. Výsledkom je nová energetická kríza v regióne.
Žiadosť Slovenska a Maďarska
Namiesto toho, aby Maďarsko a Slovensko využili situáciu na skutočnú diverzifikáciu zdrojov a odklon od ruskej ropy, podľa Index.hr zvolili iný postup. Nežiadali alternatívnu ropu – žiadali alternatívny koridor pre tú istú ruskú ropu typu Urals. Tým koridorom sa mal stať chorvátsky Jadranský ropovod JANAF (Adria), ktorý vedie z Omišlja smerom do Maďarska a na Slovensko.
Maďarská vláda vedená premiérom Viktor Orbán v dramatickom liste spolu so slovenskou ministerkou Denisou Sakovou vyzvala Chorvátsko, aby bezodkladne umožnilo tranzit ruskej ropy. Odvolávali sa pritom na výnimku zo sankcií a argumentovali energetickou bezpečnosťou. V liste zaznelo, že bezpečnosť dodávok „nikdy nesmie byť ideologickou otázkou“ a že Chorvátsko by nemalo z politických dôvodov ohrozovať zásobovanie Maďarska a Slovenska. Maďarský minister zahraničných vecí zároveň tvrdil, že Ukrajina z politických dôvodov odmieta obnoviť tranzit cez Družbu – čím podľa kritikov prenášal zodpovednosť z agresora na obeť.
Jasná odpoveď Chorvátska
Chorvátsky minister hospodárstva Ante Šušnjar odpovedal jasne: Chorvátsko nebude logistickým predĺžením Kremľa. Záhreb je pripravený pomôcť partnerom, aby nezostali bez paliva, no výhradne v súlade s európskou legislatívou a sankčnými pravidlami – teda s neruskou ropou. Šušnjar zdôraznil, že kapacity JANAF-u sú dostatočné. Ropovod Adria dokáže prepraviť približne 15 miliónov ton ropy ročne, čo by pokrylo potreby rafinérií v Százhalombatte aj v Bratislave. Transportné tarify podľa neho predstavujú len približne jedno percento celkovej ceny ropy.
Z toho vyvodil záver, že spor sa v skutočnosti netýka technických možností ani bezpečnosti dodávok, ale ceny – ruská ropa je približne o tretinu lacnejšia než alternatívy. Aj chorvátsky premiér Andrej Plenković odmietol maďarský naratív o „predraženom a nespoľahlivom“ JANAF-e a vyhlásil, že Chorvátsko môže garantovať plnohodnotné zásobovanie.
Putinovi "užitoční idioti v srdci Európy"
Najostrejšia časť článku Index.hr prichádza v závere. Portál otvorene píše, že ak Budapešť a Bratislava aj po priamom ruskom útoku na infraštruktúru naďalej trvajú práve na ruskej rope, problém už nie je v potrubiach ani v technológii rafinérií, ale v politickej vôli.
Ukrajinská diplomacia označila Viktora Orbána a slovenského premiéra Roberta Fica za politikov, ktorí sa správajú „ako závislí“ od ruských energií. Index.hr ide ešte ďalej a nazýva ich klasickým príkladom „Putinových užitočných idiotov“ – teda lídrov, ktorí podľa autora objektívne slúžia ruským záujmom tým, že oslabujú európsku jednotu a snažia sa obchádzať sankčný režim cez chorvátske územie.
Podľa portálu sa energetika v ich podaní stala zároveň nástrojom aj zámienkou: hovoria o trhovej realite a technických limitoch, no v skutočnosti ide o politickú závislosť od Moskvy. Rozhodnutie Chorvátska odmietnuť tranzit ruskej ropy cez JANAF tak interpretuje ako tvrdý úder politike, ktorá sa aj po ruskom útoku snaží zachovať status quo a pokračovať v obchodovaní s ruskými surovinami.