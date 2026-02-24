Upozornenie pre vodičov! V Bratislave sa tvoria kolóny, hlásené sú aj nehody

BRATISLAVA - Dopravu v Bratislave a okolí v utorok ráno komplikujú kolóny, hlásená je aj nehoda. Informuje o tom Zelená vlna STVR.
Nehodu dokumentujú na Pražskej ulici smerom na Patrónku, zdržanie je tam 20 minút. So zdržaním 15 minút treba počítať na Račianskej ulici smerom do centra, na trase z Rusoviec do Petržalky. Desať minút si vodiči postoja aj v kolóne na Vajnorskom nadjazde smerom na diaľnicu D1 i na vjazde do Bratislavy zo Senca po diaľnici D1 aj po starej seneckej ceste. Rovnaké zdržanie hlásia aj v Rovinke smerom do Bratislavy.
Vodiči si 15 minút postoja v kolóne na Pionierskej ulici smerom na Jaskový rad, rovnako tak v Mlynskej doline smerom na Patrónku. Desaťminútové zdržanie hlásia na bratislavskej diaľnici D1 od letiska po Prístavný most, ale aj na vjazde do Bratislavy po rýchlostnej ceste R7. Premávka sa začína spomaľovať aj v Dunajskej Lužnej na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy, kde sa zrazili dve autá. Na začiatku R7 na výjazde z Bratislavy na Šamorín sa zasa po ceste pohybuje dezorientovaný pes.