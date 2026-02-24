Utorok24. február 2026, meniny má Matej, zajtra Frederik, Frederika

Upozornenie pre vodičov! V Bratislave sa tvoria kolóny, hlásené sú aj nehody

BRATISLAVA - Dopravu v Bratislave a okolí v utorok ráno komplikujú kolóny, hlásená je aj nehoda. Informuje o tom Zelená vlna STVR.

Nehodu dokumentujú na Pražskej ulici smerom na Patrónku, zdržanie je tam 20 minút. So zdržaním 15 minút treba počítať na Račianskej ulici smerom do centra, na trase z Rusoviec do Petržalky. Desať minút si vodiči postoja aj v kolóne na Vajnorskom nadjazde smerom na diaľnicu D1 i na vjazde do Bratislavy zo Senca po diaľnici D1 aj po starej seneckej ceste. Rovnaké zdržanie hlásia aj v Rovinke smerom do Bratislavy.

Vodiči si 15 minút postoja v kolóne na Pionierskej ulici smerom na Jaskový rad, rovnako tak v Mlynskej doline smerom na Patrónku. Desaťminútové zdržanie hlásia na bratislavskej diaľnici D1 od letiska po Prístavný most, ale aj na vjazde do Bratislavy po rýchlostnej ceste R7. Premávka sa začína spomaľovať aj v Dunajskej Lužnej na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy, kde sa zrazili dve autá. Na začiatku R7 na výjazde z Bratislavy na Šamorín sa zasa po ceste pohybuje dezorientovaný pes. 

Mrazivé zábery z urgentu
Arabela o STARNUTÍ a vráskach: Pôjde sa dať vylepšiť? Rázny odkaz ženám!
Borisovi Filanovi v obchode ODPADLA do rúk mladá žena: Spôsobila mu zranenie! Doživotné následky?
Protimonopolný úrad udelil pokutu takmer 8 miliónov eur! Ide o dodávky liekov
Nové DETAILY brutálneho útoku pred domom: Ženu našli so zapichnutým nožom v hlave! Posun v prípade
Spozornite! V Tatrách platí zvýšené lavínové nebezpečenstvo
Silný vietor na horách: SHMÚ varuje turistov v štyroch okresoch, vydali výstrahy
Iránsky vojenský vrtuľník sa zrútil na trh s ovocím! Zahynuli štyri osoby
Výročie vojny na Ukrajine! Rozhodujúca bitka aj masakre civilov: ZOZNAM kľúčových momentov, na ktoré svet nikdy nezabudne
Mrazivé zábery z urgentu: Lekárka zažila útok, z ktorého tuhne krv v žilách! Nemocnica zakročila
Dráma na letisku v Lagose! Vypukol požiar, zranenie utrpelo šesť ľudí
Markizácky ženích to nebude mať ľahké: Ďalšie krásky ODHALENÉ... TÁTO sa o muža pobila!
Z chladnokrvnej VRAŽDY režiséra je obvinený jeho syn: Hrozí mu DOŽIVOTIE, ale... Vinu POPIERA!
ŠKANDÁL princa Andrewa otriasa celou kráľovskou rodinou: REAKCIA Williama hovorí za všetko!
Arabela o STARNUTÍ a vráskach: Pôjde sa dať vylepšiť? Rázny odkaz ženám!
Na pláži našli niečo, čo pripomína TVORY Z INEJ planéty: Aj odborníci zostali po pozretí fotiek V POZORE! TO je čo?
ŠOKUJÚCI objav pod povrchom Mesiaca: GIGANTICKÁ štruktúra s hmotnosťou miliárd kilogramov vyvoláva množstvo otázok!
Lekári v šoku: TAKÚTO vrodenú anomáliu ešte nevideli! Muž mal TRI PRIRODZENIA, o ktorých 78 rokov netušil
Odborníci radia: Týchto 8 druhov ovocia zničí tuk na vašom bruchu
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Slovenská firma predstavuje nový hit: Zamiluje si ho každá žena
Netradičný KVÍZ vám dá zabrať: Viete, čo má v ponuke známa slovenská značka?
ZOH 2026 Slovensko sa postaralo o nečakané prekvapenie: ANKETA Vyberte najlepšieho hráča tímu!
Zlom v dôchodkoch: Pozrite sa, koľko dostávajú seniori! Je to veľa alebo málo?
Fico dal zastaviť elektrinu na Ukrajinu: Zabudnite na núdzové dodávky, kým neobnovíte Družbu, tvrdí!
Rodičovský dôchodok má novú formu: Ako poslať peniaze rodičom? (otázky a odpovede)
Číslo, ktoré vám vyrazí dych: Vypočítajte si, koľko vám z úspor "zožrala" inflácia! (kalkulačka)

VIDEO Hrozil jej najhorší možný scenár: Lindsey Vonnová prišla so šokujúcim odhalením
ZOH 2026 Ani Slovensko, ani USA, ani nikto: Tréner Kanady povedal pravdu za všetkých fanúšikov hokeja
Bol to dlhý pôrod, ale výsledok stojí za to: Košický hokej má dôvod na oslavu
ZOH 2026 Naozaj nabitý program? Americké hokejistky sklamali prezidenta Donalda Trumpa
TEST: Cupra Tavascan Endurance -  Keď chceš zájsť najďalej
Audi RS5 je odteraz plug-in hybrid, má nahradiť aj RS4
FOTO: Nové GLB od Mercedesu dorazilo na Slovensko: tento detail môže prekvapiť
Boj veľkých kombi sa práve začal: nová K4 Sportswagon proti Octavii Combi Extra
Investujte do seba: Najlepšiu stratégiu máte vo vlastných rukách
Platy, o ktorých sa mlčí: Ako si vyjednať viac než kolegovia
Zastarané CV? Takmer všetci ho robia zle, aj vy
Prečo veľa mileniálov nikdy nezbohatne a ako to zmeniť
Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Rizoto z jedného hrnca: Krémová večera bez hory špinavého riadu
Rýchla drožďová polievka: Zabudnutá klasika, zahreje aj zasýti
Američania naložili jadrový reaktor do Boeingu C-17. Armáda sa pripravuje na moment, keď zhasne celá elektrická sieť
Armády riešia, ako zostať neviditeľné. Hyundai predstavil platformu pripravenú na vojnu plnú dronov
Ukrajine sa podarilo po prvýkrát zostreliť pokročilý ruský dron Klin oveľa lacnejším strojom: Pozri sa na video zo zásahu
Muž omylom získal kontrolu nad 7 000 robotickými vysávačmi. Svoj vysávač chcel len ovládať joystickom. Predávali sa aj u nás
9 pravidiel dizajnu, ktoré možno poznáte aj vy, no dizajnéri ich porušujú. Kedy sa vám rebelantstvo vyplatí?
Stojí pri Piešťanoch a je radikálne iný. V dome so zvláštnym tvarom majú pokojný život a perfektný relax pod lesom
Žiadne úchytky neboli dosť veselé, no vynašli sa. Malý byt zariadili tak dobre, že v ňom zostal priestor aj súkromie
Prežil dve storočia a sľubuje pokoj a pomalý domov. Čo je japandi štýl a prečo má stále zmysel po ňom siahnuť?

Aj pri stavbe jednoduchej drevenej terasy môžete urobiť niekoľko chýb! Čomu sa vyhýbať?
Najštýlovejší domáci bar sezóny? Tomáš ho vyrobil zo starého perináka
Koniec plastových kvetináčov v roku 2030? Čo je pravda a čo len strašenie záhradkárov
Ako bojovať proti zvýšenej vlhkosti v aute? Skoncujte so zarosenými oknami a zápachom
Stylista Filip Vaněk vtipne o kabelkách: Čo je timeless a oplatí sa mať v šatníku a čo je len trend, ktorý čoskoro pominie?
Nové DETAILY brutálneho útoku pred domom: Ženu našli so zapichnutým nožom v hlave! Posun v prípade
Výročie vojny na Ukrajine! Rozhodujúca bitka aj masakre civilov: ZOZNAM kľúčových momentov, na ktoré svet nikdy nezabudne
Mrazivé zábery z urgentu: Lekárka zažila útok, z ktorého tuhne krv v žilách! Nemocnica zakročila
POZOR, falošní plynári vyčíňajú na Hornej Nitre! Zvonia pri dverách a pýtajú vysokú SUMU, na TOTO nenaleťte

