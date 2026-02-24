Spozornite! Na českej D2 smerom na Brno sa prevrátil kamión, doprava je odkláňaná

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Na českej diaľnici D2 v smere na Brno došlo v utorok ráno k dopravnej nehode, pri ktorej sa prevrátilo nákladné auto. Diaľničný úsek medzi štátnou hranicou a prvým zjazdom na mesto Břeclav je v danom smere neprejazdný, doprava je odklonená na zjazde Kúty smer Česká republika. Informuje o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Predpokladané trvanie odklonu je približne do 10.00 h,“ podotýka polícia a v tejto súvislosti žiada vodičov o trpezlivosť a rešpektovanie jej pokynov.