Rubiov odlet z Bratislavy pôsobil MEGALOMANSKY: Dlhočizné kolóny na letisku a maximálny dopravný pretlak!

BRATISLAVA - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio už v nedeľu podvečer odletel zo Slovenska, no na bratislavskom letisku sa predtým vytvorili výnimočné kolóny — desiatky vládnych vozidiel s eskortou. Podľa záberov ide o niekoľko metrov dlhé rady áut desiatky minút pred Rubiovým odletom.
Americký šéf diplomacie pricestoval do Bratislavy v nedeľu 15. februára po skončení Mníchovskej bezpečnostnej konferencie — časť jeho širšej diplomatickej misie po strednej Európe, ktorá mala posilniť vzťahy s krajinami, ktoré USA považujú za strategicky dôležité.
Hlavné body Rubiovho programu v Bratislave boli:
- Bilaterálne rokovania so slovenskými predstaviteľmi,
- Diskusie o energetickej bezpečnosti a odklone od ruských surovín,
- NATO a modernizácia ozbrojených síl,
- Regionálna bezpečnosť aj súčasná situácia na Ukrajine.
Rubio pricestoval na pozvanie slovenského ministra zahraničných vecí Juraja Blanára.
Rubio sa v rámci návštevy Slovenska stretol aj s prezidentom Petrom Pellegrinim i premiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Diskutovali o aktuálnych otázkach bilaterálnych vzťahov medzi SR a Spojenými štátmi americkými, regionálnej bezpečnosti, jadrovej energetike, NATO či o modernizácii slovenskej armády.
Ide o štvrtú návštevu šéfa americkej diplomacie v histórii samostatného Slovenska.
Množstvo áut na letisku
Po jej konci na letisku v Bratislave vznikol unikátny dopravný pretlak, kedy za sebou stálo množstvo vládnych vozidiel. Pozrite si všetky fotografie, ktoré zachytávali atmosféru na letisku a aj pred odletom Rubia.