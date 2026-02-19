AKTUÁLNE Nehoda autobusu na východe: Hlásia zranených! Časť cesty je neprejazdná!

SLANEC - Dnes popoludní došlo k nehode autobusu na Slanci. Informuje o tom polícia.
V čase nehody sa v autobuse viezlo 17 osôb. Po zastavení vozidla časť cestujúcich z miesta odišla, na mieste zostalo 6 osôb. Dve cestujúce osoby utrpeli ľahké zranenia a boli prevezené RZP do nemocnice. Cesta II/552 je prejazdná v jednom jazdnom pruhu. Premávku riadia policajti.
V úseku silno sneží a vodiči hlásia problémy. "Stáli sme v kolóne vyše 20 min. Smer do Slanca ...oba smery sú problém prejsť bez zdržania...šmýka sa...," opísal jeden zo šoférov na sociálnej sieti v skupine Dopravný servis - Východ.
"Vodičom odporúčame zvýšiť opatrnosť, prispôsobiť rýchlosť jazdy aktuálnym podmienkam a počítať s možným zhoršením situácie najmä vo vyššie položených úsekoch," upozornila vodičov v košickom kraji polícia.