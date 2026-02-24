Upozornenie pre vodičov! V Bratislave sa tvoria kolóny, hlásená je aj nehoda

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Dopravu v Bratislave a okolí v utorok ráno komplikujú kolóny, hlásená je aj nehoda. Informuje o tom Zelená vlna STVR.
Nehodu dokumentujú na Pražskej ulici smerom na Patrónku, zdržanie je tam 20 minút. So zdržaním 15 minút treba počítať na Račianskej ulici smerom do centra, na trase z Rusoviec do Petržalky. Desať minút si vodiči postoja aj v kolóne na Vajnorskom nadjazde smerom na diaľnicu D1 i na vjazde do Bratislavy zo Senca po diaľnici D1 aj po starej seneckej ceste. Rovnaké zdržanie hlásia aj v Rovinke smerom do Bratislavy.