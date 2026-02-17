Od sna k nočnej more: Nechutné praktiky v AMERICA NEXT TOP MODEL konečne vyšli NA POVRCH!

LOS ANGELES - Americká reality šou o modelingu, America’s Next Top Model (ANTM), ktorú vytvorila a moderovala Tyra Banks sa vysielala 24 sezón a zaznamenala medzinárodný úspech. Dnes sa však na povrch dostávajú toxické praktiky zo zákulisia šou, ktoré vrhajú na celý projekt, aj jej tvár, veľmi zlé svetlo. Čo sa dialo, keď sa kamery vypli?
Po rokoch, keď bola reality show America’s Next Top Model vnímaná ako revolučná show pre nekonvenčnú krásu a rôznorodosť, nový dokumentárny seriál Netflixu odhaľuje oveľa temnejšiu pravdu. Kritici hovoria o psychologickom tlaku, hanobe, rasových a telesných stereotypoch a dokonca o incidentoch, ktoré by dnes televízie nikdy nedovolili. A Tyra Banks? Jedna z najväčších tvárí reality TV sveta sa ocitla v centre kritiky a sebareflexie, keď sa musí pozrieť pravde do očí. A priznať, že to nie vždy dopadlo tak, ako zamýšľala.
Dokumentárny seriál na Netflixe s názvom Reality Check: Inside America’s Next Top Model sa vysiela od 16. februára 2026. Otvorená spoveď zúčastnených vyvoláva šokujúce odhalenia o tom, čo sa skutočne dialo za oponou najpopulárnejšieho modelového showbiznisu začiatku 2000-tych rokov.
Mnohé z bežných praktík, ktoré sa v šou používali, sú dnes považované za toxické a škodlivé. Viaceré bývalé účastníčky a porotcovia otvorene prehovorili o tom, že show išla príliš ďaleko. Modelky zažívali body-shaming a ich zdravie bolo ohrozené extrémnymi diétami, čo viedlo k rozšíreným poruchám stravovania a emocionálnemu stresu.