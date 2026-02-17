Mrazivé odhalenie: Meno šéfa olympiády sa objavilo v Epsteinových spisoch, starostka žiada jeho hlavu!

LOS ANGELES - Prípravy na letné olympijské hry v Los Angeles v roku 2028 zasiahla nečakaná a mimoriadne citlivá rana. Starostka mesta Karen Bassová otvorene požaduje rezignáciu Caseyho Wassermana, muža stojaceho na čele celého organizačného výboru. Dôvodom sú šokujúce prepojenia na kauzu zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, ktoré vyplávali na povrch v odtajnených súdnych spisoch.
Meno 51-ročného Caseyho Wassermana sa objavilo v spisoch spojených s finančníkom Jeffreym Epsteinom. Podľa odtajnených informácií si mal Wasserman vymieňať „flirtujúce maily“ s Ghislaine Maxwellovou, pravou rukou Epsteina, ktorá bola neskôr odsúdená za nábor a sexuálne zneužívanie obetí.
Hoci organizačný výbor OH 2028 Wassermana nateraz podržal vo funkcii, starostka Los Angeles a viacerí vplyvní zástupcovia Demokratickej strany majú iný názor. Politický tlak na jeho odchod sa stupňuje každým dňom.
„Považujem to za poľutovaniahodné, nepodporujem rozhodnutie organizačného výboru. Myslím si, že je potrebné sa bližšie pozrieť na čelné pozície,“ cituje agentúra DPA Bassovú.
V doteraz zverejnených spisoch sa objavili viaceré prominentné osobnosti verejného života vrátane prezidenta USA Donalda Trumpa, amerického exprezidenta Billa Clintona či miliardára Elona Muska. Americký finančník Epstein spáchal samovraždu v roku 2019 vo väzení v New Yorku. Podľa vyšetrovania vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá.