Mrazivé odhalenie: Meno šéfa olympiády sa objavilo v Epsteinových spisoch, starostka žiada jeho hlavu!

TASR

LOS ANGELES - Prípravy na letné olympijské hry v Los Angeles v roku 2028 zasiahla nečakaná a mimoriadne citlivá rana. Starostka mesta Karen Bassová otvorene požaduje rezignáciu Caseyho Wassermana, muža stojaceho na čele celého organizačného výboru. Dôvodom sú šokujúce prepojenia na kauzu zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, ktoré vyplávali na povrch v odtajnených súdnych spisoch.

Meno 51-ročného Caseyho Wassermana sa objavilo v spisoch spojených s finančníkom Jeffreym Epsteinom. Podľa odtajnených informácií si mal Wasserman vymieňať „flirtujúce maily“ s Ghislaine Maxwellovou, pravou rukou Epsteina, ktorá bola neskôr odsúdená za nábor a sexuálne zneužívanie obetí.

Hoci organizačný výbor OH 2028 Wassermana nateraz podržal vo funkcii, starostka Los Angeles a viacerí vplyvní zástupcovia Demokratickej strany majú iný názor. Politický tlak na jeho odchod sa stupňuje každým dňom.

„Považujem to za poľutovaniahodné, nepodporujem rozhodnutie organizačného výboru. Myslím si, že je potrebné sa bližšie pozrieť na čelné pozície,“ cituje agentúra DPA Bassovú.

V doteraz zverejnených spisoch sa objavili viaceré prominentné osobnosti verejného života vrátane prezidenta USA Donalda Trumpa, amerického exprezidenta Billa Clintona či miliardára Elona Muska. Americký finančník Epstein spáchal samovraždu v roku 2019 vo väzení v New Yorku. Podľa vyšetrovania vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá.

Politické zemetrasenie v dátach:
Politické zemetrasenie v dátach: Kto od volieb narástol a komu hrozí koniec na smetisku dejín?
Domáce
FOTO Nehoda osobného automobilu v
Nehoda neďaleko Trenčína: Vozidlo zastavil až plot rodinného domu
Domáce
Minister Taraba na Orave
Minister Taraba na Orave odovzdal traktory, zmodernizované zberné dvory aj kanalizácie
Domáce
Dvaja páchatelia rozbili kladivom výklad predajne v centre Dunajskej Stredy, polícia žiada pomoc
Dvaja páchatelia rozbili kladivom výklad predajne v centre Dunajskej Stredy, polícia žiada pomoc
Dunajská Streda

Iránsky minister zahraničných vecí
Spojené štáty a Irán po rokovaniach v Ženeve: Zhodli sa na princípoch, napätie však trvá
Zahraničné
Na snímke minister zahraničných
Blanár po stretnutí s palestínskou ministerkou: Slovensko chce podporiť mierové riešenie
Domáce
Vodič s kradnutým Audi
Vodič s kradnutým Audi nemal žiadnu šancu! Policajti zverejnili autentické VIDEO zásahu na diaľnici
Zahraničné

Tyra Banks
Od sna k nočnej more: Nechutné praktiky v AMERICA NEXT TOP MODEL konečne vyšli NA POVRCH!
Zahraniční prominenti
Ako z filmu! Jojkárka
Ako z filmu! Jojkárka začala RODIŤ predčasne: Dieťa priviedla na svet NA PUMPE!
Domáci prominenti
Nancy Guthrie
Pátranie po NEZVESTNEJ mame moderátorky: Prezident Trump pritvrdzuje... Hrozí TRESTOM SMRTI!
Zahraniční prominenti
Otvorenie zábavného parku. Na
ŠOKUJÚCE SLOVÁ herečky Moniky Szabó: Dcéra skončila s krvavým ÚRAZOM, ale... Malo to VÝHODU!
Domáci prominenti

Tichý NEPRIATEĽ v kuchyni:
Tichý NEPRIATEĽ v kuchyni: TOTO sa deje s vašimi pľúcami zakaždým, keď zapálite horák! Robíte TO aj vy?
Zaujímavosti
Kapitán lietadla prehovoril o
Kapitán lietadla prehovoril o UFO: Videl som veci, ktoré sa objavili odnikiaľ! PRAVDA je však iná, než čakáte
Zaujímavosti
Rebrík do neba a
Rebrík do neba a zjazdovky bez konca: Ako si užiť zimu v najvychytenejšom regióne Álp
dromedar.sk
Na oblohe sa odohrá
Na oblohe sa odohrá ÚKAZ, aký neuvidíte roky: ŠESŤ planét sa zoradí priamo pred vašimi očami! Vieme, kedy a kam sa pozerať
Zaujímavosti

ZOH 2026 Slovensko sa
ZOH 2026 Slovensko sa postaralo o nečakané prekvapenie: ANKETA Vyberte najlepšieho hráča tímu!
sportky.sk
Muži by sa nemali
5 signálov, pri ktorých by mali muži spozornieť: Čo robiť, ak trápia aj vás?
Domáce
ZOH 2026 ANKETA Od
ZOH 2026 ANKETA Od Šťastného po Slafkovského: Kto je podľa vás najlepším slovenským hokejistom na ZOH?
sportky.sk
ZOH 2026 Hokejový turnaj
ZOH 2026 Hokejový turnaj je v plnom prúde: Vedeli ste toto o našej najväčšej hviezde?
hashtag.sk

Nová daň poriadne zaúradovala: Ceny sladených nápojov vyleteli nahor, čísla prekvapili aj štát!
Nová daň poriadne zaúradovala: Ceny sladených nápojov vyleteli nahor, čísla prekvapili aj štát!
Budeme v ďalšej krajine platiť eurom? Obavy z Putina aj Trumpa lámu ďalšie 20-ročné tabu!
Budeme v ďalšej krajine platiť eurom? Obavy z Putina aj Trumpa lámu ďalšie 20-ročné tabu!
Padol nový svetový rekord: Známy youtuber Logan Paul predal jedinú Pokémon kartu za milióny dolárov!
Padol nový svetový rekord: Známy youtuber Logan Paul predal jedinú Pokémon kartu za milióny dolárov!
MOL žiada vládu o uvoľnenie strategických zásob: Slovensko a Maďarsko sú bez dodávok ruskej ropy už 20 dní!
MOL žiada vládu o uvoľnenie strategických zásob: Slovensko a Maďarsko sú bez dodávok ruskej ropy už 20 dní!

ZOH 2026 Najväčší zápas za dlhé roky: Slovenskí hokejisti majú obrovskú šancu bojovať o medailu
ZOH 2026 Najväčší zápas za dlhé roky: Slovenskí hokejisti majú obrovskú šancu bojovať o medailu
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Tajnička je rozlúštená: Slováci už vedia, na koho narazia vo štvrťfinále!
ZOH 2026 Tajnička je rozlúštená: Slováci už vedia, na koho narazia vo štvrťfinále!
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Mimoriadna správa pre všetkých slovenských fanúšikov: VIDEO Dostali sme výnimku!
ZOH 2026 Mimoriadna správa pre všetkých slovenských fanúšikov: VIDEO Dostali sme výnimku!
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 Taliansko končí na domácej olympiáde, v osemfinále nemalo nárok na Švajčiarsko
ZOH 2026 Taliansko končí na domácej olympiáde, v osemfinále nemalo nárok na Švajčiarsko
Hokej na ZOH 2026

Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+. Novinka s väčším motorom
Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+. Novinka s väčším motorom
Novinky
Nová Kia Sportage naďalej s plnou paletou motorov. Aj turbobenzín s AWD
Nová Kia Sportage naďalej s plnou paletou motorov. Aj turbobenzín s AWD
Novinky
NDS: Elektronická diaľničná známka má desať rokov, predalo sa 45 miliónov kusov
NDS: Elektronická diaľničná známka má desať rokov, predalo sa 45 miliónov kusov
Doprava
BBSK plánuje vybudovať cyklotrasu medzi Žiarom nad Hronom a Žarnovicou
BBSK plánuje vybudovať cyklotrasu medzi Žiarom nad Hronom a Žarnovicou
Doprava

Odhaľte, aká práca vám sedí podľa vášho znamenia zverokruhu
Odhaľte, aká práca vám sedí podľa vášho znamenia zverokruhu
O práci s humorom
Vedci varujú: Tieto povolania sú najviac ohrozené automatizáciou
Vedci varujú: Tieto povolania sú najviac ohrozené automatizáciou
Trendy na trhu práce
Realitný maklér: Flexibilná kariéra s potenciálom zárobku až 10 000 € mesačne
Realitný maklér: Flexibilná kariéra s potenciálom zárobku až 10 000 € mesačne
Zaujímavé pracovné ponuky
Freelance life: Ako zarobiť prvých 500 € bez stresu a z pohodlia domova
Freelance life: Ako zarobiť prvých 500 € bez stresu a z pohodlia domova
Rady, tipy a triky

Najlepšie palacinky s ovocím. Vďaka minerálke sú nadýchané ako obláčik.
Najlepšie palacinky s ovocím. Vďaka minerálke sú nadýchané ako obláčik.
Kráľovský orechový krémeš: Recept na tento zázrak si vypýta každá návšteva.
Kráľovský orechový krémeš: Recept na tento zázrak si vypýta každá návšteva.
Domáci Kinder mliečny rez s krémom zo Salka: Chutí lepšie než ten z obchodu!
Domáci Kinder mliečny rez s krémom zo Salka: Chutí lepšie než ten z obchodu!
Koláče a torty
Poľské pirohy: Len z troch surovín, chutia na slano aj na sladko
Poľské pirohy: Len z troch surovín, chutia na slano aj na sladko
Výber receptov

Chrome má kritickú chybu, ktorú už hackeri zneužívajú. Stačí len návšteva škodlivého webu a tvoje zariadenie môže byť napadnuté
Chrome má kritickú chybu, ktorú už hackeri zneužívajú. Stačí len návšteva škodlivého webu a tvoje zariadenie môže byť napadnuté
Bezpečnosť
Toto je zoznam Xiaomi telefónov, ktoré by mali dostať nový Android 17. Našiel si tam aj svoj?
Toto je zoznam Xiaomi telefónov, ktoré by mali dostať nový Android 17. Našiel si tam aj svoj?
Android
Ruskí vojaci v Doneckej oblasti odmietajú štátnu aplikáciu Max. Po obmedzení WhatsAppu a Telegramu rastie napätie v jednotkách
Ruskí vojaci v Doneckej oblasti odmietajú štátnu aplikáciu Max. Po obmedzení WhatsAppu a Telegramu rastie napätie v jednotkách
Aplikácie a hry
Nový krvný test by mohol odhaliť rakovinu ešte skôr, než ju ukážu CT snímky. Zachytiť by sme ju mohli v zárodkoch
Nový krvný test by mohol odhaliť rakovinu ešte skôr, než ju ukážu CT snímky. Zachytiť by sme ju mohli v zárodkoch
Veda a výskum

Týmto spôsobom môžete vypestovať chutnú zeleninu a netreba ani rýľovať! Prečo je metóda no-dig podľa záhradkárov taká dobrá?
Týmto spôsobom môžete vypestovať chutnú zeleninu a netreba ani rýľovať! Prečo je metóda no-dig podľa záhradkárov taká dobrá?
Také ubytovanie hocikde nenájdete! Vnútri sa dá všetko opraviť, v izbách nájdete útulnosť a atmosféru ako zo starých čias
Také ubytovanie hocikde nenájdete! Vnútri sa dá všetko opraviť, v izbách nájdete útulnosť a atmosféru ako zo starých čias
V sprche zrušte steny, vytiahnite koberec a šokujte skrinkou! Týchto 8 trendov prichádza do kúpeľní v roku 2026
V sprche zrušte steny, vytiahnite koberec a šokujte skrinkou! Týchto 8 trendov prichádza do kúpeľní v roku 2026
6 izbových rastlín, ktoré lásku vyznávajú každý deň a možno ste si to nevšimli. Viaceré zvládnu i začiatočníci
6 izbových rastlín, ktoré lásku vyznávajú každý deň a možno ste si to nevšimli. Viaceré zvládnu i začiatočníci

Vyprážané kuracie stehná, po ktorých si budete oblizovať prsty? Pozrite si tento postup
Vyprážané kuracie stehná, po ktorých si budete oblizovať prsty? Pozrite si tento postup
Recepty
TEST: Prežije hobby miešadlo rok a pol v rukách domáceho majstra? Lukáš mu nič nedaroval!
TEST: Prežije hobby miešadlo rok a pol v rukách domáceho majstra? Lukáš mu nič nedaroval!
Náradie
Substráty v obchodoch: Podľa čoho na jar vyberať a na čo si dať pozor?
Substráty v obchodoch: Podľa čoho na jar vyberať a na čo si dať pozor?
Záhrada
WD-40 nie je mazivo! 10 vecí, na ktoré ho používate, ale v skutočnosti im škodíte
WD-40 nie je mazivo! 10 vecí, na ktoré ho používate, ale v skutočnosti im škodíte
Údržba a opravy

Jedna správa na Instagrame stačila na to, aby sa mi rozpadlo manželstvo: Keď virtuálny svet zmení život
Partnerské vzťahy
Jedna správa na Instagrame stačila na to, aby sa mi rozpadlo manželstvo: Keď virtuálny svet zmení život
