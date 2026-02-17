Utorok17. február 2026, meniny má Miloslava, zajtra Jaromír, Jaromíra

Markizácka moderátorka zreje ako víno: Na STAREJ FOTO ju nespoznáte!

BRATISLAVA - Alexandra Danilov patrí už roky medzi stálice televízie Markíza a diváci ju dnes poznajú nielen ako redaktorku, ale aj moderátorku ranných správ. Za pätnásť rokov na obrazovke prešla výraznou premenou. Na starej FOTO ju nespoznáte!

Alexandra Danilov patrí už dlhé roky medzi známe tváre televízie Markíza a diváci ju vnímajú ako stabilnú súčasť spravodajstva. Svoju profesionálnu kariéru začínala v tlačovej agentúre TASR a skúsenosti zbierala aj v rádiu Expres. Do Záhorskej Bystrice prišla v roku 2011. Vtedy sa stala redaktorkou Televíznych novín. Postupne si získala dôveru divákov nielen svojou profesionalitou, ale aj prirodzeným a kultivovaným prejavom.

Dnes ju už môžu televízni fanúšikovia vídať aj v úlohe moderátorky správ v Teleráne, kde svojím príjemným hlasom a pokojnou energiou sprevádza ranným spravodajstvom. Jej meno je tak pre markizáckych divákov veľmi dobre známe. Pätnásť rokov na obrazovke je naozaj dlhý čas a prirodzene sa počas neho mení aj imidž. Alexandra Danilov je toho dôkazom – pôsobí vyzretejšie, doslova „zreje ako víno“. Kým ju dnes poznáme s blond vlasmi po plecia, v minulosti bola verná kratšiemu strihu a tmavšej, hnedej farbe. Čo poviete, pristane jej viac súčasný štýl alebo ten z minulosti?

