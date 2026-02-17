HRDINSKÝ manéver v poslednej sekunde! Vodič kamióna na Liptove nasadil vlastný život, aby zabránil masakru

LIPTOVSKÁ OSADA - V Liptovskej Osade sa nadránom odohrala nehoda, ktorá mohla mať mimoriadne fatálne následky. Autobus s 26 cestujúcimi sa krátko pred treťou hodinou ráno dostal do protismeru, v ktorom v tom čase prichádzal kamión. Vďaka rýchlej reakcii kamionistu všetci cestujúci v autobuse, ktorých vodič viezol, vyviazli z desivej nehody živí.
Šofér nákladného auta si všimol nebezpečnú situáciu v poslednej chvíli a strhol volant do priekopy, čím zabránil priamemu nárazu, približuje TV Markíza. „Každý, kto túto prácu robí, by reagoval rovnako,“ povedal pre TN live vodič Ervín. Dodal, že autobus mu vošiel do cesty a nemal inú možnosť. „Urobil som maximum, čo sa dalo. Ďalej sa už nedalo ísť,“ opisuje dramatický zážitok.
MIMORIADNE Vážna nehoda na Liptove! Zrážka autobusu s kamiónom, jeden mŕtvy a desiatky zranených: Mrazivé FOTO
Po zrážke začal autobus okamžite horieť a cestujúci z neho sami utiekli. Kamionista ocenil aj rýchly zásah zdravotníkov. Hasiči, ktorí na mieste zasahovali, hovoria o šoférovi kamióna s obdivom. Podľa ich slov je hrdina. „Podľa mňa by si zaslúžil Nobelovu cenu. Zachránil množstvo životov. V poslednej chvíli to stočil doprava a obetoval vlastné vozidlo. Pri čelných zrážkach bývajú následky fatálne,“ opísal jeden z nich. Kamión sa podarilo vytiahnuť z priekopy a o náklad dreva sa už postará majiteľ firmy.
Pri nehode zomrel vodič autobusu, zasahovali všetky záchranné zložky
V Liptovskej Osade došlo dnes nadránom (17. 2.) k tragickej dopravnej nehode autobusu a kamiónu. K udalosti boli záchranné zložky privolané o 02:46 h. Po príchode hasičov už autobus zachvátil požiar. „Pri dopravnej nehode prišiel o život vodič autobusu a tri osoby utrpeli zranenia,“ uviedli hasiči. Zasahujúce jednotky poskytli zraneným predlekársku pomoc, pomohli ich transportovať do sanitiek a z horiaceho vraku vyslobodili telo vodiča bez známok života. Cestujúcim zabezpečili dočasné útočisko v zásahovom autobuse HaZZ z Pliešoviec. Podľa dostupných informácií smeroval autobus z poľského Krakova do Rumunska.
Tragédiu potvrdila aj polícia. Podľa jej zistení vodič autobusu jazdiaci od Ružomberka prešiel z doposiaľ neznámych príčin do protismeru, kde sa čelne zrazil s kamiónom prevážajúcim drevo. „Vodič autobusu utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. V autobuse sa nachádzalo 26 cestujúcich rôznych národností, ktorí stihli pred požiarom vystúpiť,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková. Dvaja cestujúci boli prevezení do nemocnice. U nebohého vodiča bude nariadená pitva. Kamionista absolvoval dychovú skúšku s negatívnym výsledkom a na miesto bol prizvaný znalec z odboru cestnej dopravy. Cesta bola počas dokumentovania nehody úplne uzavretá a následne riadená policajnými hliadkami. Prípad vyšetruje Okresné riaditeľstvo PZ v Ružomberku.
Na mieste zasahovali štyri sanitky. „Jedna osoba, žiaľ, utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. K ďalším zraneným sa vyjadríme, akonáhle to situácia dovolí,“ potvrdila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová. Do zásahu bolo nasadených 16 hasičov z Ružomberka, Martina a Banskej Bystrice s ôsmimi kusmi techniky. Na miesto smeroval aj posttraumatický tím Policajného zboru.