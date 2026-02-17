Ako z filmu! Jojkárka začala RODIŤ predčasne: Dieťa priviedla na svet NA PUMPE!

BRATISLAVA - Na Valentín 2026 jojkári Martin a Andrea Hollí nikdy nezabudnú. Prežili totiž situáciu ako vystrihnutú z amerického filmu. Dvojica sa tešila na príchod dieťatka, no pôrod bol naplánovaný až o týždeň neskôr. Slabým kontrakciám preto nepripisovali váhu... O hodinu neskôr sa však všetko zmenilo. Bábätko sa narodilo na pumpe!
Malý Leo sa vypýtal na svet skôr, ako bolo v pláne. Kontrakcie začali o 21. hodine večer, no keďže boli slabé, jojkárska Andrea im veľkú váhu nepripisovala. Neskôr sa však stupňovali, a tak sa budúci rodičia rozhodli nič nepodceniť a ísť radšej do nemocnice. No to už nestihli. Jojkárka začala rodiť a nasledovala situácia ako vystrihnutá z amerického filmu.
Bábätko sa totiž narodilo na pumpe. „Bolo to stresujúce, ale extrémne rýchle. Mne začali prvé kontrakcie také úplne slabučké niečo pred deviatou večer a on a o desiatej narodil,“ opísala mamička Andrea pre Tv JOJ. „Ja som si do poslednej chvíle myslela, že to stihneme, ale už sa to nedalo zastaviť, takže sme museli zastaviť na pumpe,“ pokračovala Andrea.
„Ja som mal pocit, že sa mi zastavil čas. Celé to mohlo trvať dve minúty od momentu, ako som zbadal hlavičku, až po chvíľu, keď už mala dieťa prikryté na sebe,“ reagoval otec Martin Hollý. S pôrodom dvojici pomáhala záchranárka Anna z operačného strediska, ktorá bola po celý čas na telefóne. „Ona zachovala absolútny pokoj a dokázala ma úplne presne navigovať, rovnako mňa aj moju ženu, čo bolo pri tomcelom najpodstatnejšie,“ doplnil otecko.
Podobnú skúsenosť, no pred 9 rokmi, má však aj iná jojkárka, moderátorka Mária Ölvedyová. „Nás to absolútne prekvapilo. Otec mojich detí povedal: To stihneme, neboj sa. A nestihli sme to. Stihol to len pán profesor, ktorému dodnes veľmi pekne ďakujem. Stihol si iba vyhrnúť rukávy,“ opísala svoj pôrod tmavovláska a prednosta II. gynekologicko-pôrodnickej kliniky LF UK a UNB prof MUDr. Jozef Záhumenský, PhD doplnil: „Prišli sme k nim domov, dieťa sa akurát rodilo a úspešne sme porodili na bielom koženom gauči.“