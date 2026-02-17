Bratislavskí starostovia nesúhlasia s kritikou ombudsmana k voľbám

BRATISLAVA - Starostovia bratislavských mestských častí (MČ) nesúhlasia s kritikou zákona o Bratislave, ktorý v súvislosti s volebnými obvodmi napadol nedávno na Ústavom súde (ÚS) SR verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský. Podľa šéfov miestnych samospráv je dôležité, aby aj najmenšie mestské časti mali garanciu, že budú v mestskom parlamente zastúpené. Zhodli sa na tom na ostatnom zasadnutí regionálneho združenie MČ Bratislavy.
„Týka sa to hlavne malých mestských častí, ktoré v minulosti boli samostatnými obcami s vlastným majetkom a boli pričlenené v Bratislave, často nie úplne z vlastnej vôle. Fakt, že by sa teraz mal zákon zmeniť tak, že nebudú mať nárok mať ani jedného vlastného garantovaného zástupcu v mestskom zastupiteľstve, by bol ďalším krokom voči týmto, spravidla historickým mestským častiam,“ skonštatoval predseda regionálneho združenia a zároveň starosta Ružinova Martin Chren.
Každá samostatná územná jednotka má mať svojho voleného zástupcu
Princíp, že každá samostatná územná jednotka má mať svojho voleného zástupcu, je podľa starostu pri určovaní volebného systému na celom svete rovnako bežný ako princíp pomerného zastúpenia. Nesúhlasia preto s kritikou ombudsmana, podľa ktorého nie sú voľby do bratislavského mestského zastupiteľstva v súlade demokratickými princípmi. Ombudsman totiž konštatuje, že voľby nerešpektujú princíp „jeden človek - jeden hlas“, keďže v malých mestských častiach stačí na zvolenie za mestského poslanca pár sto hlasov, kým vo väčších mestských častiach ich na zvolenie do rovnakého zastupiteľstva potrebuje získať niekoľko tisíc.
Témou zasadnutia starostov bol aj problém s odťahovaním autovrakov, ktoré zabezpečuje štát. Zhodli sa na nutnosti tento problém riešiť. Kritizujú, že pre naplnenosť kapacity parkovísk, na ktoré sú vraky odťahované, trvá vyčistenie ulíc od odstavených vozidiel viac ako pol roka. Považujú to za neudržateľný stav. Ombudsman ešte začiatkom februára predstavil výsledky rozsiahleho prieskumu určovania volebného práva a dodržiavania rovnosti volebného práva. Podľa jeho výsledkov mnohé mestá a samosprávne kraje na Slovensku masívne, závažne a systematicky porušujú ústavný princíp rovnakého postavenia voličov a kandidátov do zastupiteľstiev. Volebné obvody majú samosprávy nastavené protiústavne.
V samosprávach, kde konštatovali porušenia ústavného práva, zároveň odporučil danú situáciu pred nadchádzajúcimi voľbami napraviť. Špecifickým prípadom je hlavné mesto, kde situáciu „komplikuje“ ustanovenie zákona o Bratislave. V tejto súvislosti sa už obrátil na ÚS SR, aby pozastavil ustanovenie a preskúmal jeho ústavnosť.