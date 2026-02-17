Spojené štáty a Irán po rokovaniach v Ženeve: Zhodli sa na princípoch, napätie však trvá

ŽENEVA - Druhé kolo rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom v švajčiarskej Ženeve sa po takmer troch hodinách skončilo. Informuje správa agentúry AFP odvolávajúcej sa na iránsku tlačovú agentúru ISNA.
Sprostredkovateľom rozhovorov bol Omán a zameriavali sa najmä na iránsky jadrový program a zrušenie sankcií. Iránsku delegáciu viedol minister zahraničných vecí Abbás Arákčí, americkú osobitní vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner. Prezident USA Donald Trump v pondelok oznámil, že sa do rokovaní zapojí nepriamo. Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí zároveň v utorok vyhlásil, že Trump neuspeje v zničení jeho krajiny. „V jednom zo svojich nedávnych prejavov americký prezident povedal, že Amerike sa za 47 rokov nepodarilo zničiť (Iránsku) islamskú republiku... Hovorím vám: ani vám sa to nepodarí,“ povedal Chameneí vo svojom prejave.
Iránsky duchovný vodca Spojeným štátom pohrozil, že vojnovú loď USS Abraham Lincoln, ktorú Washington na Blízkom východe nasadil ešte v januári, môže Teherán potopiť. Trump minulý týždeň potvrdil, že USA vyslali na Blízky východ aj druhú lietadlovú loď - USS Gerald R. Ford. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí v utorok zopakoval, že zrušenie sankcií je neoddeliteľnou súčasťou akejkoľvek dohody o jadrovom programe so Spojenými štátmi.
USA a Irán v Ženeve dosiahli zhodu na hlavných princípoch, povedal Arakčí
Obe strany teraz budú podľa Arakčího pracovať na dokumentoch k možnej dohode, a potom si ich vymenia. Stále sú podľa neho otázky, ktoré bude potrebné vyriešiť. Dnešné druhé kolo rokovaní šéf iránskej diplomacie označil za dobré v porovnaní s tým prvým, ktoré sa uskutočnilo 6. februára v ománskom Maskate. Aj dnes boli sprostredkovateľmi ománski diplomati. Termín ďalšieho rokovania zatiaľ podľa Arakčího nebol stanovený.
Podľa agentúr dnešné kolo diskusií trvalo o niečo menej ako tri hodiny. Za Spojené štáty sa ich zúčastnili zvláštni vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Jared Kushner.
Trump opakovane Irán varoval pred následkami, ak nebude ochotný dohodnúť sa o svojom jadrovom programe. Chce, aby sa Teherán zaviazal, že nebude usilovať o jadrové zbrane a vzdá sa tiež obohacovania uránu. Ak sa tak nestane, je podľa neho v hre vojenský zásah zo strany USA. Irán dlhodobo tvrdí, že jeho jadrový program slúži len mierovým účelom. Predstavitelia Teheránu dnes hovorili o tom, že americkej strane oznámili svoj pohľad na otázku jadrového programu či možného uvoľnenia protiiránskych sankcií.