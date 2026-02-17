Na oblohe sa odohrá ÚKAZ, aký neuvidíte roky: ŠESŤ planét sa zoradí priamo pred vašimi očami! Vieme, kedy a kam sa pozerať

LONDÝN - Rok 2026 zatiaľ fanúšikov nočnej oblohy rozhodne nesklamal. Po pôsobivom supermesiaci, ktorý odštartoval nový rok, prichádza ďalší mimoriadny úkaz – takzvaná planetárna prehliadka, počas ktorej bude možné pozorovať až šesť planét naraz.
Minulý rok sa niesol v znamení meteorického roja Geminidy a aj nasledujúce mesiace prinesú množstvo astronomických atrakcií – od ďalších rojov cez „modrý Mesiac“ až po jedno z najlepších zatmení Slnka, aké bude možné v Spojenom kráľovstve vidieť za posledné desaťročia.
Najbližšie nás však čaká práve vzácne zoradenie planét. Krátko po západe Slnka 28. februára sa na oblohe v jednej línii z pohľadu zo Zeme objavia Merkúr, Venuša, Saturn, Jupiter, Urán a Neptún. Tento jav sa označuje ako planetárna prehliadka – ide o optický efekt, pri ktorom planéty pôsobia, akoby sa zoradili do približne priamej línie.
Nebude to jednoduché
Podľa odborníkov z Royal Museums Greenwich bude síce technicky možné pozorovať všetkých šesť planét, no nebude to jednoduché. Na ich nájdenie bude potrebná trpezlivosť aj vhodné podmienky, informuje portál LadBible. Merkúr, Venuša, Saturn a Neptún sa budú nachádzať nízko nad západným obzorom krátko po západe Slnka, čo znamená, že ich môže rušiť zvyškové svetlo aj prekážky na horizonte. Neptún navyše nie je možné vidieť voľným okom – na jeho pozorovanie je nevyhnutný teleskop.
Urán sa bude nachádzať vyššie na oblohe v súhvezdí Býka a zapadne až okolo polnoci, takže pri použití teleskopu bude šanca na jeho nájdenie o niečo väčšia. Najjednoduchšie spozorovateľnou planétou bude Jupiter. Po väčšinu noci sa bude nachádzať vysoko na oblohe v súhvezdí Blížencov a bude viditeľný aj z miest so svetelným znečistením – prejaví sa ako mimoriadne jasný bod.
Úplné zatmenie Slnka
Ešte väčšiu pozornosť než samotná planetárna prehliadka však púta takmer úplné zatmenie Slnka, ktoré je naplánované na 12. august. Pôjde o najvýraznejšie zatmenie pozorovateľné z územia Spojeného kráľovstva od roku 1999. V podvečerných hodinách sa Mesiac dotkne slnečného disku a v maxime zakryje približne 90 percent Slnka.