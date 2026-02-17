Tichý NEPRIATEĽ v kuchyni: TOTO sa deje s vašimi pľúcami zakaždým, keď zapálite horák! Robíte TO aj vy?

INDIANA - Myslíte si, že doma dýchate čistejší vzduch než na rušnej križovatke? Najnovší výskum naznačuje pravý opak. Produkty, ktoré používame denne – od sviečok až po čistiace prostriedky – môžu do ovzdušia uvoľňovať obrovské množstvo mikroskopických častíc. Tie sa následne dostávajú hlboko do našich pľúc.
Na problém upozornila štúdia vedcov z Purdeovej univerzity, ktorí si vytvorili experimentálnu „modelovú domácnosť“. V laboratórnych podmienkach simulovali bežné fungovanie bytu a pomocou citlivých senzorov sledovali kvalitu vzduchu. Testovali pritom produkty, ktoré mnohí považujú za neškodné – vonné sviečky, vosky do aromalámp, osviežovače vzduchu, dezinfekčné prípravky či deodoranty.
Ukázalo sa, že pri ich používaní vznikajú mimoriadne jemné nanočastice. Napríklad pri zahrievaní vosku sa do ovzdušia uvoľňujú terpény, ktoré reagujú s ozónom a vytvárajú nové chemické zlúčeniny. Tie sú natoľko malé, že môžu preniknúť hlboko do dýchacích ciest, informuje Daily Mail.
Niektoré výrobky nie sú automaticky bezpečné
Vedci zároveň upozorňujú, že ani výrobky označené ako „netoxické“ či „bez plameňa“ nie sú automaticky bezpečné. Aj tie môžu produkovať vysoké koncentrácie nanočastíc. Podľa výpočtov sa počas 20 minút vystavenia voňavým produktom môže v dýchacom systéme usadiť od stoviek miliárd až po bilióny častíc.
Zdravotné dáta hovoria jasne: TOTO sú najväčší zabijaci Slovákov, mnohým úmrtiam sa pritom dalo predísť!
Prekvapujúce zistenia sa však netýkajú len parfumovaných výrobkov. Významným zdrojom ultrajemných častíc je aj varenie na plynovom sporáku. Spaľovanie plynu a zahrievanie oleja produkuje enormné množstvá častíc s veľkosťou menšou než tri nanometre. Výskumníci dokonca tvrdia, že pri určitých podmienkach môže človek pri varení v interiéri vdýchnuť násobne viac týchto mikroskopických častíc, než keby stál pri frekventovanej ceste plnej áut.
Zvyšujú riziko ÚMRTIA o takmer POLOVICU! Jete ich DENNE a ani netušíte, ako vám v tele NIČIA všetko zdravé
Odborníci preto odporúčajú pravidelné vetranie, používanie digestora a obmedzenie silne parfumovaných produktov. To, čo má náš domov spríjemniť, totiž môže mať na kvalitu vzduchu opačný efekt, než by sme čakali.