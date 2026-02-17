Slovensko čelí problému: Dodávky ropy cez Družbu STOJA! Zásoby máme na 90 dní, o pomoc prosíme Chorvátov

BRATISLAVA - Do Maďarska a na Slovensko od 27. januára neprichádza ropa cez ropovod Družba a situácia s touto surovinou v regióne je problematická. Cez víkend vyšla správa, že Maďarsko a Slovensko sa s prosbou o pomoc obrátili na Chorvátsko, aby umožnilo prepravu ruskej ropy cez Jadranský ropovod. Rezort hospodárstva potvrdil, že zásoby máme približne na 90 dní.
O prosbe adresovanej Chorvátom informoval v nedeľu maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Uviedol, že so slovenskou ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD) napísali list chorvátskemu ministrovi hospodárstva Antemu Šušnjarovi, v ktorom požiadali Chorvátsko, aby v súlade s bruselskými pravidlami okamžite povolilo prepravu ruskej ropy do Maďarska a Slovenska cez Jadranský ropovod. Informácie dnes potvrdilo aj naše ministerstvo hospodárstva.
Rezort pod vedením Denisy Sakovej dnes uviedol, že štátna spoločnosť TRANSPETROL opakovane obdržala aktualizovaný harmonogram obnovenia dodávok od ukrajinského partnera cez ropovod Družba. Stále však neboli obnovené a situácie je momentále predmetom rokovaní.
Včera sa tiež uskutočnilo mimoriadne zasadnutie komisie pre ropnú bezpečnosť, ktoré zvolala Správa štátnych hmotných rezerv SR. Cieľom je prijať preventívne opatrenia a zabezpečiť pripravenosť štátu pre plynulé a stabilné zásobovanie slovenského trhu s ropnými výrobkami v prípade dlhšieho výpadku dodávok cez ropovod Družba. "Slovenská republika disponuje, na základe určenia Správy štátnych hmotných rezerv SR, primeranými strategickými zásobami ropy a ropných produktov približne na 90 dní. Tieto zásoby v súlade s platnou legislatívou garantujú energetickú stabilitu krajiny pri dočasných výpadkoch dodávok. Ministerstvo hospodárstva SR je pripravené v prípade potreby podporiť ich uvoľnenie tak, aby bolo zabezpečené plynulého a stabilného zásobovanie slovenských spotrebiteľov," uviedol rezort.
Rezort hospodárstva zároveň ubezpečil verejnosť, že v súčasnosti nie je ohrozené zásobovanie domáceho trhu a o ďalšom vývoji bude priebežne informovať.
Chorváti majú podmienky
Podľa servera infostart.hu na to ešte v pondelok zareagoval na platforme X chorvátsky minister hospodárstva Ante Šušnjar, ktorý uviedol, že Chorvátsko je pripravené pomôcť Maďarsku a Slovensku so zabezpečením dodávok ropy po zastavení tranzitu cez Ukrajinu. Podmienkou je však dodržiavanie práva EÚ a sankčných predpisov amerického úradu OFAC. Chorvátsky minister zdôraznil, že jeho krajina pristupuje k regionálnej energetickej bezpečnosti zodpovedne a transparentne a nedopustí ohrozenie dodávok palív v strednej Európe. Dodal, že kapacita Jadranského ropovodu (Adria) je plne k dispozícii, pričom v súčasnosti neexistujú žiadne technické prekážky pre prepravu suroviny.
MOL požiadal o uvoľnenie strategických ropných rezerv
Ropná spoločnosť MOL sa už obrátila na maďarské ministerstvo energetiky so žiadosťou o uvoľnenie strategických zásob ropy.Informoval o tom server vg.hu. Podľa spoločnosti MOL môže byť v prvom kole potrebné uvoľnenie štvrť milióna ton strategických zásob ropy, uvádza sa na webovej stránke Budapeštianskej burzy. Toto opatrenie bolo prijaté v záujme zabezpečenia bezpečnosti dodávok v regióne.
S cieľom vyrovnať stratené objemy začala spoločnosť MOL zásobovať svoje rafinérie ropou po mori. „Vzhľadom na dlhší tranzitný čas námornej prepravy sa táto zásobovacia trasa buduje postupne. Očakáva sa, že prvé zásielky dorazia do prístavu Omišalj v Chorvátsku začiatkom marca, odkiaľ bude trvať ďalších 5 až 12 dní, kým sa ropa dostane do rafinérií skupiny MOL,“ uvádza spoločnosť.
Ak sa dodávky z východu v najbližších dňoch neobnovia, môže byť potrebné v prvom kole uvoľniť približne 250 000 ton strategických zásob ropy v Maďarsku, zdôraznil MOL.
Podľa MOL-u na Slovensku je spoločnosť v úzkom kontakte so slovenskou vládou, aby sa zabezpečilo, že krajina bude môcť na situáciu rýchlo reagovať. V oboch krajinách sú v súlade s predpismi Európskej únie k dispozícii dostatočné zásoby ropy a paliva približne na 90 dní. Súčasná situácia neohrozuje dodávky paliva. Trh je zásobovaný bez prerušenia a prevádzka spoločnosti naďalej prebieha v rámci bežných obchodných operácií, píše MOL.